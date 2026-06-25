Das sind die möglichen Österreich-Gegner

Von Spanien bis Belgien: So stehen die Chancen auf ein ÖFB-Duell im Sechzehntel-Finale.

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Es geht um ALLES oder NICHTS! Am Sonntag (4 Uhr, live in ORF1) zittert ganz Österreich beim Gruppen-Finale gegen Algerien mit. Die Ausgangslage ist der ÖFB-Gruppe J ist ein echter Krimi! Ein Remis reicht der Rangnick-Elf fix für Platz 2 hinter Weltmeister Argentinien.

Sogar eine knappe Pleite könnte reichen – und uns am Ende vielleicht sogar den vermeintlich leichteren Gegner bescheren. Hinter dem Match steckt pure Brisanz. Die Algerier kochen vor Wut, sinnen wegen der von rot-weiß-rot absichtlich verursachten Niederlage von 1982 gegen Deutschland („Schande von Gijon“) auf Rache!

Schande spielt keine Rolle

Die Historie würde laut ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel bei den aktuellen Teams jedoch keine Rolle spielen. "In diesem Spiel ist die Tabellensituation in der Gruppe das Hauptthema – und nicht, was vor 44 Jahren passiert ist. Es geht um das Hier und Jetzt." Doch wer ist der nächste ÖFB-Gegner? oe24 hat den Durchblick und zeigt die beiden Szenarien für das ÖFB-Team:

Unsere möglichen Gegner bei der WM.

Szenario 1: Österreich wird Zweiter

Holen Sabitzer, & Co. mindestens einen Punkt, droht ein echter Mega-Brocken! Als Zweiter geht es fix gegen den Sieger der Gruppe H.

Spanien: Die "Furia Roja" ist der absolute Favorit und wäre das wohl kniffligste Los!

Uruguay: Trifft im direkten Duell auf Spanien und könnte sich noch Platz 1 krallen.

Kap Verde: Hat theoretisch Mini-Chance, braucht aber Schützenfest gegen Saudi-Arabien.

Szenario 2: Österreich wird Dritter

Jetzt wird es richtig kompliziert! Werden wir nur Dritter, entscheidet der totale Rechen-Schieber-Wahnsinn über den Gegner. Gleich fünf Gruppensieger kommen infrage! Zwei Hammer-Gegner stehen bereits fix fest:

SCHWEIZ: Die Eidgenossen haben Pool B rasiert. Das Bruder-Duell würde am Freitag (05:00 Uhr MEZ) in Vancouver steigen!

USA: Der Co-Gastgeber hat Gruppe D gewonnen. Ein absolutes Traumspiel in San Francisco stünde am Donnerstag (02:00 Uhr MEZ) an!

In Gruppe G ist noch alles völlig offen! Belgien, Ägypten oder der Iran? Mögliche Duell würde am Mittwoch (22 Uhr) in Seattle stattfinden. Da auch die Sieger der Gruppe K & L möglich sind, gibt es insgesamt 13 mögliche ÖFB-Gegner!