Entscheidung gefallen
WM-Aus für Schottland: Danach kommt der Schock
Für die Schotten waren die letzten Tage eine richtige Zitterpartie. Nach dem viel umjubelten Auftaktsieg hofften die Briten trotz schlechtem Torverhältnis als Gruppendritter auf den Aufstieg.
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Doch die Spiele verliefen alle zugunsten der Bravehearts. Allerdings musste man bis zum letzten Tag der Gruppenphase die Spannung hochhalten und blieb in den USA, trainierte fleißig weiter.
Schotten-Schock
Doch dann der Schock: Kroatien setzt sich mit 2:1 gegen Ghana durch und schickt damit die Schotten heim. Wenige Minuten später folgte die nächste Schockmeldung. Teamchef Steve Clark tritt bei der Tarten Army mit sofortiger Wirkung zurück.
"Unser erfolgreichster Nationaltrainer hat seine siebenjährige Amtszeit nach unserer Teilnahme an der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 beendet", teilte der Verband umgehend mit.
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