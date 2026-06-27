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WM-Aus für Schottland: Danach kommt der Schock

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Ein Fußballtrainer im weißen Hemd steht am Spielfeldrand und blickt konzentriert.
© APA/AFP/CHANDAN KHANNA
Mit dem Sieg der Kroaten stand es fest: Schottland ist offiziell ausgeschieden.
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Für die Schotten waren die letzten Tage eine richtige Zitterpartie. Nach dem viel umjubelten Auftaktsieg hofften die Briten trotz schlechtem Torverhältnis als Gruppendritter auf den Aufstieg.

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Doch die Spiele verliefen alle zugunsten der Bravehearts. Allerdings musste man bis zum letzten Tag der Gruppenphase die Spannung hochhalten und blieb in den USA, trainierte fleißig weiter.

Schotten-Schock

Doch dann der Schock: Kroatien setzt sich mit 2:1 gegen Ghana durch und schickt damit die Schotten heim. Wenige Minuten später folgte die nächste Schockmeldung. Teamchef Steve Clark tritt bei der Tarten Army mit sofortiger Wirkung zurück.

"Unser erfolgreichster Nationaltrainer hat seine siebenjährige Amtszeit nach unserer Teilnahme an der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 beendet", teilte der Verband umgehend mit.

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