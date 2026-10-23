Die aufregendsten Kürbisfeste in und rund um Wien an diesem Wochenende

Da am Montag, den 26. Oktober, der Nationalfeiertag ansteht, erwartet uns ein extralanges Wochenende, die perfekte Gelegenheit für unvergessliche Herbstausflüge zu den aufregendsten Kürbisfesten.

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Der Oktober neigt sich langsam dem Ende zu. Höchste Zeit, noch einmal in die bunte Kürbiswelt einzutauchen. Wer Kürbisfeste, herbstliche Schmankerl und stimmungsvolle Ausflüge liebt, sollte dieses Wochenende nutzen: Rund um Wien warten die letzten Gelegenheiten, den Herbst von seiner schönsten Seite zu erleben, durch Kürbiswelten zu schlendern und sich auf Halloween einzustimmen.

Kürbisfest Am Himmel

Wer die Stadt nicht verlassen möchte, ist hier goldrichtig. Das Kürbisfest Am Himmel im 19. Bezirk ist ein absoluter Fixpunkt im Wiener Herbstkalender und zieht Jahr für Jahr tausende Besucher an.

Wann? Samstag, 24. bis Montag, 26. Oktober 2026 (jeweils 10 bis 18 Uhr).

Kürbisse © Getty Images

Die Highlights: Auf der wunderschönen Himmelwiese warten über 200 Kürbissorten auf euch. Schlendert über die "Kürbisgourmetstraße" der steirischen Kürbisbauern und probiert regionale Köstlichkeiten. Für die Kids gibt es Kürbisschnitzen und professionelles Flugdrachen-Basteln. Im Café Restaurant Oktogon könnt ihr herbstliche Spezialitäten bei einem traumhaften Blick über ganz Wien genießen. Gut zu wissen: Der Eintritt ist komplett frei und das Fest findet bei jeder Witterung statt. Öffentlich anreisen lohnt sich, da die Parkplätze begrenzt sind.

Kürbisfest im Retzer Land

Wenn ihr Lust auf ein riesiges Spektakel habt, ruft das Retzer Land.

Wann & Wo? 24. bis 26. Oktober 2026. Zentrum des Festes ist dieses Jahr Obermarkersdorf, aber auch in der stimmungsvollen Kellergasse Maulavern in Zellerndorf wird ab Samstag groß gefeiert.

Die Highlights: Der ganze Ort verwandelt sich durch leuchtende Kürbisse, kreative Skulpturen und geschmückte Vorgärten in ein orangefarbenes Lichtermeer. Neben Live-Musik, einer Modeschau und natürlich jeder Menge Wein warten kulinarische Highlights wie Kürbisrisotto und Kürbisgulasch auf euch. Verpasst auf keinen Fall den großen Festumzug am Sonntag (25.10.) um 15 Uhr.

Kürbisschau beim Franzlbauer

Kürbisse © Getty Images

Lust auf einen spontanen Abstecher in den Wienerwald? Dann ab zum Franzlbauer in Hintersdorf (in der Nähe von Klosterneuburg). Der idyllische Familienbetrieb, der seit 1912 besteht, ist ein wahres Paradies für Familien.

Wann? Die große Schau läuft noch täglich bis zum 31. Oktober 2026 (9 bis 19 Uhr)

Die Highlights: In der urigen Scheune erwartet euch eine liebevoll gestaltete Erlebniswelt mit über 400 verschiedenen Kürbissen – von klassischen Speisekürbissen bis hin zu den verrücktesten Zierformen. Das Highlight für die Kleinen? Das Heu-Hüpfen im großen Stadl. Am Wochenende (ab 12 Uhr) gibt es zudem hausgemachte Kürbisschmankerl direkt auf die Hand. Der Eintritt zur Schau ist übrigens frei.

Kürbishof Wunderlich

Du bist noch auf der Suche nach dem perfekten Instagram-Motiv für den Herbst-Feed? Dann ist der Kürbishof Wunderlich im Umland der perfekte "Place-to-be".

Die Highlights: Wunderschöne Fotokulissen inmitten eines riesigen Kürbisfelds und jede Menge Spielstationen für Kinder. Die Schau läuft bis zum 1. November 2026. Wer es kreativ mag: Am 30. Oktober findet dort sogar ein cooles "Sip & Paint" Event (Tickets vorab sichern!) statt – die beste Vorbereitung auf Halloween.