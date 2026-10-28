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Preisunterschiede

Diese Abzock-Fertiggerichte könnt Ihr selber besser machen

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Frisch gewickelt | Die 10 besten Wrap-Rezepte
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Tiefkühlpizza und Dosensuppen sind zeitsparend und oft günstiger als selbstgemacht. Aber das gilt nicht für alle Fertiggerichte im Regal.
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Ein aktueller Marktcheck der Verbraucherzentrale Hamburg deckt jetzt auf: Wer zu Fertigprodukten greift, zahlt oft mehr als wenn man Essen selber macht.

Wraps fast doppelt so teuer wie selbstgemacht

Fünf typische Gerichte wurden verglichen: Pizza Margherita, Bolognese, Pfannkuchen, Linseneintopf und Wraps mit Thunfisch. Dabei stellte sich heraus, dass die Gerichte "fatta in casa" oft deutlich günstiger waren.

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Die getesteten Fertigwraps kosten 93 Prozent mehr als die selbstgemachte Variante. Bei Pfannkuchen – Palatschinken in Österreich – liegt der Unterschied der Hamburger Experten sogar bei 180 Prozent.

"Bei den Wraps war der Zeitvorteil des Fertiggerichts am größten, sie kosteten jedoch fast das doppelte der selbstgemachten Variante", so die Verbraucherzentrale.

Bei Pizza geringer Preisunterschied

Bei der Pizza zeigte sich vor allem der Zeitaufwand als kritischer Punkt. Obwohl die frische Pizza deutlich mehr wertgebende Zutaten wie frisches Basilikum, Olivenöl und mehr Mozzarella enthielt, war die Fertigpizza aus dem Dreierpack gerade mal 7,5 Prozent günstiger. Dafür ist das selber Backen eben sehr zeitaufwändig.

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