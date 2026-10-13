Tyroler Teigwaren: Neues Nudelsortiment im Retro- Gewand

"Immer scho guat": Seit über 135 Jahren gestaltet Recheis die österreichische Nudelkultur. Jetzt bringt der Tiroler Traditionsbetrieb vertraute Klassiker wie Hörnchen und Fleckerl im jungen Retrodesign in die Regale.

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Die neuen Recheis Original Tyroler Teigwaren werden aus österreichischem Hartweizen und Gebirgswasser aus dem Tiroler Karwendelgebirge hergestellt und sind vegan zertifiziert. Erhältlich sind Fleckerl, Hörnchen, Spiralen und Spaghetti ab sofort bei INTERSPAR, EUROSPAR, Maximarkt, Nah&Frisch, MPREIS sowie online bei Gurkerl.

“Mit den Original Tyroler Teigwaren wollen wir Recheis für eine neue Generation von Nudelfans erlebbar machen. Wenn in der Studenten-WG schnelle Schinkenfleckerl auf den Tisch kommen oder Spaghetti einfach mit Butter und Bergkäse gegessen werden, dann passt das genau zu unserer Idee: unkompliziert, vertraut und richtig guat.” Elisabeth Senfter, Leitung Produkt und Brand Management bei Recheis

Mit Fleckerl und Hörnchen umfasst das Sortiment auch zwei österreichische Nudelklassiker, die Recheis nun in einer Rezeptur ohne Ei anbietet.

Einfach guate Nudeln, die immer gehen

Ob nach einem langen Uni- oder Arbeitstag, beim gemeinsamen Familienessen oder wenn spontan Freund:innen vorbeikommen: Nudeln gehen bekanntlich immer. Die neuen Original Tyroler Teigwaren passen zu vielen Lieblingsgerichten und machen gleichzeitig Guster auf junge Rezepte. Die beliebten Spiralen in der "Lazy Lasagne" haben den Dreh raus und machen aus dem Lasagneklassiker eine unkomplizierte One-Pot-Version. Die guten, alten Spaghetti lassen einen nie hängen, Miso und Butter dazu – fertig sind die "Miso Spaghetti" zum Abendessen. Jetzt im Herbst macht der Kürbis aus den Hörnchen ein wahres Comfort Food, die cremigen "Kürbis Mac & Cheese-Hörnchen" sind einfach und schnell gemacht. PS: Früher kamen Nudeln oft auch süß auf die Teller, zum Beispiel als Auflauf. Mit Topfen, Vanille und Zitrone wird aus den Fleckerln so ein fluffiger Ofenklassiker, der mit Zwetschkenröster oder Apfelmus noch besser schmeckt.

Kürbis Mac & Cheese © Recheis/Anna Tschirko

Österreichischer Hartweizen und Gebirgswasser aus dem Karwendel, sonst nix

Die neuen 'Original Tyroler Teigwaren' bestehen aus genau zwei Zutaten – Hartweizen und Gebirgswasser aus dem Karwendel. Beim Hartweizen setzt man, wie auch für die Goldmarke Eierteigwaren, auf die heimische Landwirtschaft: Mehr als 200 landwirtschaftliche Familienbetriebe aus dem niederösterreichischen Weinviertel bauen ihn eigens für Recheis an. Ihre Region zählt heute dank pannonischem Klima und nährstoffreichen Böden zu den besten Hartweizen-Anbaugebieten Europas. Mit Gebirgswasser aus dem Tiroler Karwendelgebirge wird der Hartweizengrieß bei Recheis in Hall in Tirol schließlich zu Nudeln veredelt. Die neuen "Original Tyroler Teigwaren" sind außerdem ohne Ei und vegan zertifiziert.

Ein Retro-Look mit Geschichte

Seit über 135 Jahren stellt Recheis in Hall in Tirol Nudeln her. Vieles hat sich seitdem verändert, der Anspruch an richtig guate Nudeln ist geblieben. Daran knüpfen die Original Tyroler Teigwaren an – und holen ein Stück Recheis-Geschichte ins Heute. Die bunten Retro- Packungen greifen mit kräftigen Farben, Sonnenstrahlen und dem Schriftzug "immer scho guat" bewusst Elemente früherer Recheis- Verpackungen auf und übersetzen sie in einen modernen Look. Mit dem Hafelekar der Nordkette als Bergmotiv bringen sie auch optisch ein Stück Tirol ins Nudelregal.