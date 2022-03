Nehammer bestellt Ukraine-Flüchtlingskoordinator

Der Kanzler hat die Stabstelle Ukraine - Flüchtlingskoordination im Bundeskanzleramt eingerichtet.

Um sicherzustellen, dass Österreich die Aufgaben rund um die Flüchtlingswelle aus der Ukraine bestmöglich bewältigen kann, hat Bundeskanzler Nehammer die Stabstelle Ukraine - Flüchtlingskoordination im Bundeskanzleramt eingerichtet.

Mit der Leitung wurde Generalmajor Michael Takács beauftragt. Er war bereits im Zeitraum von August 2015 bis September 2016 als Kabinettsreferent mit dem von der österreichischen Bundesregierung damals bestellten Flüchtlingskoordinator, Dr. Christian Konrad, die einsetzende Flüchtlingskrise überparteilich und ressortübergreifend koordiniert.

Zur Person: Michael Takács wurde nach seiner polizeilichen Grundausbildungerstmals 1993 zum Innenministerium für einen humanitären PolizeiAuslandseinsatz im Irak zugeteilt und ist - mit Unterbrechungen - seit 2009 in verschiedenen Funktionen im Innenministerium tätig, zuletzt als Kabinettschef Stellvertreter im Kabinett von Innenminister Gerhard Karner.

Die neue Stabstelle nimmt unverzüglich ihre Arbeit auf. Die Aufgaben umfassen:

Interministerielle Abstimmung von Maßnahmen zur Unterbringung und Integration von schutz- und hilfsbedürftigen Personen aus der Ukraine

Führende Koordination von Maßnahmen zur Bereitstellung der entsprechenden Unterkünfte, sowie von Hilfslieferungen

(damit einhergehend) Koordination mit den Bundesländern, Vertretern der Wirtschaft, NGOs und sonstigen betroffenen Einrichtungen, wie beispielweise Blaulichtorganisationen

Berichterstattung an die Mitglieder der Bundesregierung bzw. an das Krisenkabinett

Was jetzt nötig ist, ist rasche und koordinierte Hilfe für geflüchtete Menschen aus der Ukraine. Das zivilgesellschaftliche Engagement und die Hilfsbereitschaft sind enorm. Die zuständigen Ministerien und Bundesländer haben alle Grundlagen dafür geschaffen, um Unterbringungen, Betreuung und Versorgung sicherzustellen.", so Kanzler Nehammer. "Täglich kommen Kriegsvertriebene aus der Ukraine in Österreich an, viele von Ihnen wollen weiter reisen und benötigen nur für einige Tage Versorgung. Was es zur Bewältigung dieser Aufgabe braucht, ist ein abgestimmtes und zielgerechtes Handeln der betroffenen Akteure auf verschiedenen Ebenen. Michael Takács ist ein erfahrener Mann, wenn es um Organisation und Logistik geht, er war schon 2015 an der Seite des damaligen Flüchtlingskoordinators Dr. Christian Konrad. Er wird die bestehenden Hilfsangebote koordinieren und den Ministerien, Bundesländern und NGOs zur Seite stehen, wenn es weitere Maßnahmen und Unterstützung braucht. Die Stabsstelle „Ukraine Flüchtlingskoordination“ wird ihre Arbeit unverzüglich aufnehmen.“