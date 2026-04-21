2:1 – Ried schlägt den GAK und stürmt auf Platz eins

Die SV Ried lacht von der Tabellenspitze! In einem packenden Duell gegen den GAK feierten die Innviertler am Dienstag einen 2:1-Heimsieg und setzten sich damit an die Spitze der Qualigruppe.

Die SV Ried hat die passende Antwort auf die Punkteteilung am vergangenen Wochenende gefunden. Vor 4.023 Zuschauern in der heimischen Arena am Innviertler Verteilerkreis besiegten die Wikinger den GAK am Dienstagabend verdient mit 2:1. Durch diesen Erfolg nach 28 Runden zieht die Truppe von Maximilian Senft (25 Punkte) wieder an Altach (23) vorbei an die Tabellenspitze, während der GAK als Tabellennachbar nur noch vier Zähler Vorsprung auf das Schlusslicht hat.

Doppelschlag vor der Pause

Die Rieder starteten nach einer zerfahrenen Anfangsphase druckvoll. In der 28. Minute schockte Ante Bajic (28.) die Grazer Defensive: Nach einem weiten Abschlag von Keeper Leitner tauchte Bajic völlig frei vor dem Tor auf und schloss technisch exzellent zum 1:0 ab. Nur sieben Minuten später legten die Innviertler nach. Kingstone Mutandwa (35.) nutzte einen schweren Patzer von Vraa-Jensen, der den Ball gegen Bajic vertändelte, und schob locker zu seinem 13. Saisontor ein.

Grazer Anschlusstreffer sorgt für Spannung

In der zweiten Halbzeit versuchten die Grazer, die mit drei Wechseln zur Pause reagierten, noch einmal alles. Mark Grosse (67.) verkürzte per Kopf nach einer Flanke von Frieser auf 2:1 und brachte die Hoffnung zurück. In einer hektischen Schlussphase, in der sowohl Bajic (83.) als auch Rasner (90.+1) Gelb sahen, vergab Jonas Mayer (86.) die Riesenchance auf die endgültige Entscheidung, als er das halbleere Tor verfehlte.

Für GAK-Coach Ferdinand Feldhofer endete sein persönliches Jubiläum, sein 100. Spiel als Trainer in der Bundesliga, somit mit einer enttäuschenden Niederlage.