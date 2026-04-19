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Kopie von Zverev, Thomalla
© G.Nitschke/BrauerPhotos für WorldChanger

Wow-Look

Sophia Thomalla überrascht mit neuem Look - SO sieht sie nicht mehr aus!

19.04.26, 11:34
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Sophia Thomalla ist für ihre langen Haare bekannt. Jetzt überrascht die Moderatorin mit einer sichtbaren Veränderung und zeigt ihren neuen Look auf Instagram.

Sophia Thomalla  hat ihrem bisherigen Styling ein Update verpasst. Die Moderatorin präsentierte nun auf Instagram ihren neuen Look und zeigt sich dort mit einem Fransenpony. An ihren langen blonden Haaren hält sie fest, der neue Schnitt verändert jedoch den Gesamteindruck deutlich.

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Bekannt für ihren Look

Thomalla galt lange als wenig experimentierfreudig, wenn es um den Schnitt ihrer Haare ging. Zwar variierte sie in den vergangenen Jahren immer wieder die Farbe, blieb ihrem Stil aber treu. Mit dem Pony wagt sie nun eine sichtbare Veränderung.

 

Ein neuer Rahmen

Auf ihrem Instagram-Kanal veröffentlichte die 36-Jährige eine Bilderreihe mit drei Aufnahmen, die ihren jüngsten Friseurbesuch dokumentieren. Zu den Fotos schrieb sie: „Neue Saison, neues Ich“. Der Fransenpony gibt ihrem Gesicht dabei einen neuen Rahmen.

Mit Dackel Mishka

Auf zwei der drei Bilder ist Thomalla nicht allein zu sehen. Sie hält ihren Dackel Mishka auf dem Arm. Den Hund haben sich die Moderatorin und ihr Lebensgefährte, Tennisstar Alexander Zverev, im vergangenen Herbst zugelegt.

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