Neue Frau an seiner Seite: Zverev rastet aus

Die Gerüchte um eine neue Frau an der Seite von Alexander Zverev reißen nicht ab.

Vor einigen Tagen war die Aufregung groß, als Alexander Zverev mit der deutschen Influencerin Caro Daur in Australien gesichtet wurde, während zeitgleich Sophia Thomalla zurück nach Deutschland geflogen ist.

War es das Ende des Traumpaares, fragten sich viele Fans umgehend. Besonders brisant war, dass Daur und Zverev bereits gemeinsam vor der Kamera für eine Krypto-Währungs-Firma gestanden sind und sich scheinbar schon länger kennen. Dementsprechend vertraut waren auch die Schnappschüsse der beiden in Australien.

Nun wurde die Nummer 3 der Tennis-Welt erneut auf die Gerüchte angesprochen und er rastete vollkommen aus. Nach der Frage eines BILD-Reporters vor Ort bei den Australian Open, die am Sonntag beginnen, reagierte er entsprechend wütend.

Zverev packt aus

Zverev: "Ich finde das gar nicht lustig. Ich bin hier, um Tennis zu spielen, den anderen Scheiß könnt ihr machen." Einmal in Fahrt legte er direkt nach: "Ich würde mich auf Fakten und nicht auf Gerüchte konzentrieren. Es ist nervig, wenn sich Leute die Wahrheit aus dem Arsch ziehen."

Alexander Zverev und Sophia Thomalla © G.Nitschke/BrauerPhotos für WorldChanger

Der Grund hinter Thomallas Abreise soll, wie oe24 bereits berichtete, ganz und gar nicht mit einem Liebes-Aus zu tun haben. Vielmehr musste Zverevs Herz-Dame zurück nach Deutschland, um sich dort um den gemeinsamen Hund zu kümmern.

Noch dazu sei Daur eine langjährige Freundin des Paares, die Down Under ihre gute Freundin Eva Lys unterstützt, die ebenfalls bei den Australian Open aufschlagen wird.