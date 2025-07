Alexander Zverev und Sophia Thomalla: Gerüchte um Liebes-Aus!

Der Tennisspieler findet zurzeit kaum Freude an etwas. Seine schöne Freundin Sophia Thomalla scheint in letzter Zeit auch sehr viel mit ihm zu leiden.

Von außen betrachtet wirkt Alexander Zverev wie ein Mann, der alles erreicht hat: Tennis-Weltrangliste, Ruhm, Millionen am Konto. Doch der 28-Jährige spricht derzeit offen wie nie über eine tiefe persönliche Krise – und stellt damit auch seine Beziehung zu Moderatorin Sophia Thomalla auf eine harte Probe.

Nach seinem frühen Aus in Wimbledon überraschte der deutsche Tennis-Star die Öffentlichkeit mit schonungslos ehrlichen Worten. „Ich habe mich noch nie so leer gefühlt“, sagte Zverev sichtlich mitgenommen. Ihm fehle jegliche Freude, und das betreffe „nicht nur Tennis“. Damit ließ er tief blicken in eine seelische Erschöpfung, die offenbar schon länger schwelt.

„Ich fühle mich generell ziemlich allein“

Besonders beklemmend: Zverev sprach davon, sich „generell ziemlich allein im Leben“ zu fühlen – Worte, die für Thomalla wohl ein Stich ins Herz sein dürften. Seit Oktober 2021 sind die 35-Jährige und der Sportler ein Paar. In der Vergangenheit reiste Thomalla, selbst viel beschäftigt als Model und Moderatorin, fast ständig an seine Seite, um ihn bei Turnieren zu unterstützen. Doch diesmal blieb sie Wimbledon fern, weil Dreharbeiten in Deutschland anstanden.

Auch wenn es nach Glamour aussieht: Das Leben an der Seite eines Tennisprofis ist alles andere als einfach. Zeitverschiebungen, ständiger Ortswechsel und ein Alltag, der sich fast ausschließlich um Training und Matches dreht, hinterlassen Spuren – auch bei den Partnerinnen. Beobachter wollen zuletzt sogar Müdigkeit in Thomallas Gesicht erkannt haben.





Bruder Mischa ahnungslos

Wie wenig selbst Zverevs engste Familie von seinem seelischen Zustand wusste, zeigt eine Aussage seines Bruders Mischa (37), der nach der emotionalen Pressekonferenz erklärte: „Ich höre das jetzt zum ersten Mal.“ Umso schwerer wiegen die Worte, mit denen Alexander Zverev nun versucht, sein Leben neu zu ordnen. Er müsse herausfinden, „welche Menschen mir Freude bringen und was mich motiviert.“

Erwähnt hat Zverev in diesem Zusammenhang ausgerechnet weder Thomalla noch seinen Vater, der ihn seit Kindertagen trainiert. Stattdessen sprach er vor allem von seiner kleinen Tochter Mayla, die bei ihrer Mutter, Model Brenda Patea, in Berlin lebt. „Meine Tochter macht mich generell glücklich. Das ist die Person, die mich am glücklichsten macht momentan“, so Zverev – ergänzt jedoch bitter: „Aber sie ist vier Jahre alt. Normalerweise muss es andersherum sein. Ich muss ihr Energie geben und nicht umgekehrt. Das kann es nicht sein.“

Tenniszirkus kostet Kraft

Dass der Tennissport psychisch enorm zermürbend sein kann, ist kein Geheimnis. Größen wie André Agassi bekannten sich offen zu Depressionen, ausgelöst durch Einsamkeit und den enormen Druck im Einzel. Anders als in Teamsportarten stehen Tennisprofis tatsächlich ganz allein auf dem Platz, Erfolg oder Niederlage lasten ausschließlich auf ihren Schultern.

Auch Zverev wuchs in diesem Umfeld auf, trainiert von seinem Vater Alexander Senior, einem ehemaligen sowjetischen Profi. Kürzlich stichelte Boris Becker, der heute als Experte auftritt, Zverev brauche dringend neuen Input von außen. Zverev konterte kühl, „wenn es bei mir schlecht läuft, sind alle immer sehr schlau.“ Dennoch deutete er nun erstmals an, einen zusätzlichen Trainer verpflichten zu wollen – und schloss sogar eine Psychotherapie nicht aus. „Vielleicht werde ich es zum ersten Mal in meinem Leben brauchen“, gestand er leise.





Wie viel hält die Liebe aus?

Ob seine Beziehung zu Sophia Thomalla diese schwere Zeit übersteht, bleibt offen. Bisher zeigte sich Thomalla stets loyal, stellte eigene Karriereprojekte hintan, um Zverev nahe zu sein. Doch Zverevs Bekenntnisse werfen die Frage auf: Wie viel Einsamkeit verträgt eine Partnerschaft – selbst unter Menschen, die im grellen Rampenlicht stehen?

Fest steht: Zverev kämpft gerade nicht nur um Siege auf dem Platz, sondern auch um sein inneres Gleichgewicht. Und womöglich steht auch für seine Liebe zu Thomalla gerade ein entscheidendes Match an.