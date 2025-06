Thomalla, Zverev & Co.: Promi-Auflauf beim Stanglwirt

Stars verausgabten sich in den Tiroler Bergen für den guten Zweck. Die Stimmung bei der Aftershowparty war ausgelassen.

Wenn Topstars aus Sport, Showbiz und Social Media auf Achtsamkeit, Action und Charity treffen, dann sind wieder WorldChanger Days beim Stanglwirt. Zwei Tage lang – vom 22. bis 23. Juni 2025 – stand das exklusive Event unter dem Motto „Include positive habits in your life – the return is priceless“ und versammelte hochkarätige Gäste inmitten der Tiroler Alpenkulisse.

Der Auftakt am Sonntag beim WorldChanger Summit lieferte mit motivierenden Talks den inhaltlichen Rahmen. Der Montag gehörte dann ganz dem Erleben: Beim WorldChanger Experience Day ging es um Bewegung, Bewusstsein – und richtig gute Stimmung.

Melissa Naschenweng © G.Nitschke/BrauerPhotos für WorldChanger

Tennis für den guten Zweck – 100.000 Euro für Zverev-Stiftung

Das Herzstück der Veranstaltung war das Charity-Tennisturnier, organisiert von Tennisstar Alexander Zverev selbst. Auf der Anlage des Bio- und Wellnessresorts traten u. a. Mats Hummels, Dominic Thiem, Roman Weidenfeller und Schauspieler Mark Keller mit seinen Söhnen Aaron und Joshua gegeneinander an – für einen mehr als guten Zweck: 100.000 Euro wurden am Abend an die Alexander Zverev Foundation übergeben, die sich für Kinder mit Typ-1-Diabetes stark macht.

Zverev zeigte sich emotional bewegt: „Was wir hier gemeinsam auf die Beine gestellt haben, macht mich unendlich stolz. Vor drei Jahren war das eine Idee – heute ist es eine Bewegung.“

Staraufgebot in den Alpen

Doch nicht nur auf dem Platz wurde geliefert – auch die Gästeliste konnte sich sehen lassen: Von Sophia Thomalla über Vanessa Mai, Melissa Naschenweng, Franjo & Diego Pooth, Cheyenne Ochsenknecht, Stefano Zarrella, DJ Ötzi bis hin zu Schauspieler Herbert Knaup – sie alle ließen sich das Gipfeltreffen der Inspiration nicht entgehen.

Bei kreativen Challenges – von Digital Detox über Self-Reflection Games bis hin zu Häng-Workouts – konnten die prominenten Besucher:innen selbst aktiv werden und neue Routinen entdecken.

Alexander Zverev, Maria Hauser und Ian Bohen © Goran Nitschke /Brauer Photos für WorldChanger

Galaabend mit Hans Sigl und DJ Topic – Gänsehaut-Moment mit Ian Bohen

Am Abend führte Schauspieler Hans Sigl („Bergdoktor“) mit gewohntem Charme durch das Programm – zwischen Scheckübergabe, Standing Ovations und einem Musik-Act von Tim Kamrad. Für Gänsehaut sorgte Hollywood-Star Ian Bohen, der mit emotionalen Worten betonte: „Dankbarkeit ist mein stärkstes Ritual. Wenn du weißt, wer du bist, verlierst du dich nicht im Lärm der Welt.“

DJ Ötzi mit Tochter Lisa-Marie © G.Nitschke/BrauerPhotos für WorldChanger

Abgerundet wurde der Abend mit einer ausgelassenen Afterparty, für die Star-DJ Topic an den Turntables sorgte – getanzt wurde bis tief in die Nacht. Stanglwirt-Juniorchefin Maria Hauser bedankte sich sichtlich gerührt bei allen Beteiligten: „Diese Energie trägt weit über den Wilden Kaiser hinaus.“

Fazit: Zwei Tage voller Energie, Emotionen und echter Veränderung – mit einem Ziel: Positive Gewohnheiten feiern und gemeinsam Gutes tun. Die WorldChanger Days 2025 waren mehr als ein Society-Event – sie waren ein Statement.