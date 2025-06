Star-Alarm in London: Brad Pitts F1-Premiere liefert Glamour ohne Ende

Hollywood-Glamour, überraschende Wiedersehen und jede Menge Wow-Looks: Bei der Premiere von F1 in London fuhr nicht nur der Film auf Hochtouren – sondern auch die Stars auf dem roten Teppich. Wer besonders glänzte?

Wenn zwei Hollywood-Ikonen nach über zwei Jahrzehnten wieder gemeinsam über den roten Teppich spazieren, darf man ruhig kurz den Atem anhalten. So geschehen bei der glamourösen Premiere des Films F1 in London, wo Brad Pitt (61) und Tom Cruise (62) Seite an Seite für Blitzlichtgewitter sorgten – ein seltenes Wiedersehen: Ihr letzter gemeinsamer Auftritt war 1994 in Interview mit einem Vampir. Ja, so lange ist das her!

Starauflauf bei F1-Premiere in London

Brad Pitt zeigte sich lässig-elegant in einem doppelreihigen, dunkelgrünen Anzug mit Schal und stylischer Sonnenbrille – ein Look, der sowohl nach Filmstar als auch nach Afterparty schrie. An seiner Seite: Ines De Ramon, die in einem silbernen Kleid glänzte – im wahrsten Sinne des Wortes. Und auch sonst war die Gästeliste ein wahres Who’s who der internationalen Prominenz. Die eigentliche Style-Queen des Abends? Simone Ashley, die in einem goldenen Kleid mit dramatischer Silhouette einfach allen die Show stahl.

Von Supermodels über Chart-Stürmer

Auch Supermodel-Legende Naomi Campbell sorgte für offene Münder – in einem halbtransparenten Fransenkleid mit hohem Beinschlitz schwebte sie fast über den Teppich. Tate McRae entschied sich ebenfalls für Beinschlitz, allerdings in einem schwarzen Kleid mit raffinierten Schleifendetails an der Hüfte – edgy, cool, absolut roter Teppich-tauglich. Chart-Stürmer Ed Sheeran ließ sich den Film auch nicht entgehen.

Ebenfalls am Start: Lewis Hamilton, der nicht nur im echten Leben eine Rennfahrer-Legende ist, sondern auch als Produzent an F1 mitwirkte. Kein Wunder also, dass auch Musikgrößen wie will.i.am, Sängerin Becky G und Schauspieler Patrick Schwarzenegger mit von der Partie waren. Natürlich durften auch die Co-Stars des Films selbst nicht fehlen: Kerry Condon und Damson Idris posierten stilecht und voller Vorfreude auf die große Vorstellung ihres neuen Projekts.

Ob nun Filmfan, Modebeobachter:in oder Promi-Liebhaber:in – bei dieser Premiere kamen wirklich alle auf ihre Kosten.