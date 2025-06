× Scarlett Johansson raubt im Old Hollywood Glam Look allen den Atem

Scarlett Johansson begeistert bei der Jurassic World-Premiere in einem funkelnden Vivienne-Westwood-Kleid. Mit Old Hollywood Glam, Diamanten und Wellenfrisur zeigt sie: Glamour kennt kein Zeitalter. Ein Fashion-Moment zum Niederknien!

Da dachten wir, Dinosaurier seien die Stars des Abends – und dann kommt sie. Scarlett Johansson, 40, tritt bei der Weltpremiere von "Jurassic World: Die Wiedergeburt" in London auf den grünen Teppich und liefert einen Glamour-Moment, der selbst einem T-Rex den Atem rauben würde.

Scarlett Johansson in Old Hollywood Glam

Gekleidet in ein maßgeschneidertes Paillettenkleid von Vivienne Westwood, zeigt Johansson eindrucksvoll, wie Old Hollywood Glam im Jahr 2025 aussieht: funkelnd, elegant und mit einer gehörigen Portion Star-Appeal. Das blassrosa Kleid mit Korsettoberteil und geradem Rock ist nicht nur ein modisches Statement, sondern ein echtes Kunstwerk. Laut W Magazine stammt das Stück direkt aus Westwoods Atelier – und ganz ehrlich: man sieht es!

© Getty Images ×

Dazu kombiniert die Schauspielerin, die im Film die Rolle der Zora Bennett spielt, edle Diamant-Kronleuchterohrringe von Hassanzadeh und trägt ihr blondes Haar offen in glamourösen Wellen – ein Look wie aus einem Schwarz-Weiß-Film der 50er-Jahre, nur in HD und mit Dino-Soundtrack.

Neben Scarlett sehen die anderen alt aus!

Scarlett kommt übrigens nicht allein. Neben ihr auf dem grünen Teppich: Rupert Friend (43), Mahershala Ali (51) und Jonathan Bailey (37) – ebenfalls Hauptdarsteller des Films. Während Ali im grünen Anzug samt Mantel und Mütze auch noch sehr stylisch unterwegs ist, versprüht Bailey mit seinem 90s-inspirierten Look (Jeanshemd, Kappe, lässige Hose) nostalgische Jurassic Park-Vibes. Eines ist klar: Scarlett hat den Abend modisch ganz klar gewonnen. Sorry, Jungs – sie hat einfach geslayt.

© Getty Images ×

Wer also dachte, Dinosaurier könnten nur brüllen und Zähne zeigen, hat nicht mit Scarlett Johansson gerechnet. Sie beweist: Glamour ist zeitlos. Und manchmal kommt er mit Pailletten und einem U-Ausschnitt daher.