× Ines de Ramon: Partnerin von Brad Pitt überrascht auf Red Carpet im Noughties‑Look

Kaum hatten die Kameras sich auf Brad Pitt gerichtet, stahl ihm seine Partnerin Ines de Ramon die Show – mit einem Outfit, das direkt aus dem Jahr 2002 in unsere Gegenwart katapultiert wurde. Aber keine Sorge: Sie müssen jetzt nicht Ihr altes Nokia 3310 aufladen, um mithalten zu können.

De Ramon erschien in einem zweiteiligen Ensemble, das sämtliche Noughties‑Checkboxen abhakte: Neckholder‑Top, semi‑transparente Midriff‑Partie, bodenlanger Rock mit Federdetails und ein breiter Hüftgürtel – dazu eine weiße Chanel‑Handtasche, die Paris Hilton damals glatt als Handgepäck durchgewunken hätte. Das Ergebnis: ein Look, der an die Glanzzeiten von „The OC“ erinnert, aber völlig red‑carpet‑tauglich wirkt.

© Getty Images ×

Gentleman im Doppelreiher – mit Zeitmaschinen‑Buzzcut

Pitt konterte den Nostalgie‑Flash mit einem marineblauen Zweireiher samt schwarzem Revers, Statement‑Ring und Satin‑Einstecktuch. Klassisch? Absolut. Langweilig? Nie im Leben – denn über dem Maßanzug thront seit Kurzem wieder sein legendärer Buzzcut. Wer ihn noch aus Fight Club oder Ocean’s Twelve in Erinnerung hat, weiß: Das ist Mode‑Fanservice feinster Sorte. Die Rückkehr von Cargo‑Pants, tief sitzenden Gürteln und schmalen Sonnenbrillen hat längst die Laufstege erobert. Fashion‑Portale feiern den Trend als „praktisch, edgy und herrlich ironisch“ – und Pitt & Co. liefern die A‑Liste‑Bestätigung dazu.

© Getty Images ×

Brad Pitt & Ines de Ramon: Streetstyle‑Warm‑up

Wer das Paar in den vergangenen Tagen in Manhattan beobachtet hat, weiß, dass die Premiere nur die Spitze des Y2K‑Eisbergs war. Allein P itts Dinner‑Look – blauer Samtblazer zu Baggy‑Jeans – oder sein Aston‑Martin‑Cargo‑Hosen‑Auftritt sorgen seit Tagen für Meme‑Material. Ob hier die geschmackssichere Hand von De Ramon im Spiel ist? Wir würden unser Geld nicht dagegen wetten.

© Getty Images ×

Zur Erinnerung: In „F1“ spielt Pitt einen Ex‑Formel‑1‑Piloten, der nach fast 30 Jahren ins Cockpit zurückkehrt. Die Dreharbeiten fanden an echten Grand‑Prix‑Wochenenden statt, Lewis Hamilton produzierte mit, und am 27. Juni rast der Film regulär in die Kinos. Ines de Ramon hat schon bei den Drehs an der Strecke angefeuert – jetzt liefert sie den Fashion‑Finish.