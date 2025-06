Brad Pitt im Fashion-Fieber: Midlife-Crisis oder Mode-Metamorphose?

Mit 61 zeigt Brad Pitt mehr Stilbewusstsein als so mancher Gen-Z-Influencer – und sorgt mit einem spektakulären Look nach dem anderen für Aufsehen. Der ewige Hollywood-Sunnyboy wirkt modisch wie verwandelt. Neue Liebe? Neuer Stylist? Oder schlicht ein modisches Erwachen?

Brad Pitt war zwar nie schlecht gekleidet – aber in den letzten Wochen scheint er seine Garderobe radikal neu sortiert zu haben. Frischer Buzzcut, kantige Shades, Farben, Stoffe und Schnitte, wie man sie an ihm lange nicht gesehen hat. Der Oscarpreisträger experimentiert, spielt mit Stil-Codes – und trifft dabei ins modische Schwarze.

Pink, please!

© Getty Images ×

Den Anfang seiner neuen Modeära markierte ein Look Anfang Juni, der sich ins Fashion-Gedächtnis brennt: In Mexiko-Stadt, bei einem Pressetermin zur Promo seines neuen Actionfilms „F1“, erschien Pitt in einem rosafarbenen Leinenanzug. Lässig dazu: ein schlichtes weißes T-Shirt und Sneaker. So souverän kann ein Mann Pink tragen.

Samt mit Stil

© Getty Images ×

Nur wenige Tage später setzte er modisch noch einen drauf: Bei einem Event erschien Pitt in einem blitzblauen Samt-Sakko – ein Look, der irgendwo zwischen 70s-Glamour, französischem Nonchalance und Rockstar-Vibes pendelte. Darunter trug er ein gestreiftes Hemd. Gewagt? Ja. Aber auch: absolut gelungen.

Date Night im Seidenlook

© Getty Images ×

Auch privat bleibt Brad stilvoll in Fahrt: Beim romantischen Double-Date mit Freundin Ines de Ramon sowie Gigi Hadid und Bradley Cooper zeigte er, dass casual auch cool sein kann. Statt Anzug entschied er sich für ein hellblaues, locker aufgeknöpftes Seidenshirt, kombiniert mit lässigen Baggy-Jeans im 90s-Revival-Stil und einer kantigen Sonnenbrille.

Batik-Partnerlook mit Jimmy Fallon

© Getty Images ×

Und als wäre das alles noch nicht genug, kam dann der modische Schulterschluss mit Jimmy Fallon. Bei einem Dreh im Central Park trugen beide psychedelisch gemusterte Oberteile, dazu entspannte Jogginghosen im gleichen Design. Der gemeinsame Auftritt bewies: Brad nimmt sich selbst nicht zu ernst, aber seine Looks sehr wohl.

Modische Mission?

Pitts modisches Makeover fällt nicht zufällig mit der Promotion seines neuen Films „F1“ zusammen, der am 24. Juni startet. Mit einem Budget von rund 300 Millionen Euro zählt der Actionfilm zu den teuersten Produktionen aller Zeiten.

© Getty Images ×

Es scheint fast so, als wäre seine neue Fashion-Ära Teil eines strategischen Rebrandings. Vielleicht ist da ein neuer Stylist am Werk. Vielleicht ist es auch der Einfluss seiner Partnerin. Klar ist: Neben Ines de Ramon blüht Brad Pitt nicht nur emotional, sondern auch modisch auf – und das ist alles andere als Zufall!