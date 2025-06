Brad Pitt glücklich verliebt: So läuft seine Beziehung mit Ines de Ramon

Hollywood-Star Brad Pitt (61) hält sein Liebesleben seit Jahren bewusst aus der Öffentlichkeit heraus – doch nun gibt es neue Einblicke in seine Beziehung zu Ines de Ramon (32). Die Schmuck-Designerin ist seit drei Jahren an seiner Seite. Erst letztes Jahr zeigten sich die beiden offiziell zusammen

Ein Insider verrät gegenüber "People"-Magazin: Zwischen Brad Pitt und Ines de Ramon läuft es nicht nur gut – es scheint sogar ernster zu werden. Der Schauspieler, der gerade die Dreharbeiten zu seinem Actionfilm "Heart of the Beast" in Neuseeland beendet hat, genießt derzeit wertvolle Zeit mit Ines zurück in den USA. Zwischen Presseterminen und dem bevorstehenden Kinostart seines heiß erwarteten Formel-1-Films F1 (Kinostart: 26. Juni) nimmt sich Pitt bewusst Zeit für seine Partnerin.

© Getty Images ×

„Er ist froh, wieder mit Ines in Kalifornien zu sein“, heißt es aus dem Umfeld des Schauspielers. Gemeinsam verbringen sie ruhige Momente in Los Angeles und im idyllischen Carmel – bevor der nächste große Promotion-Marathon ansteht. Auch wenn Ines de Ramon nichts mit dem Filmgeschäft zu tun hat, steht sie Brad Pitt voll und ganz zur Seite. „Sie ist sehr unterstützend und interessiert an seiner Karriere“, betont der Insider.

Brad Pitt & Ines de Ramon © Getty ×

Dabei scheint gerade diese Mischung die Beziehung so besonders zu machen: kein Hollywood-Drama, kein öffentlicher Druck. „Ines gibt Brad den Raum, den er braucht, ist aber immer für ihn da“, verrät der Insider weiter. Und vor allem: „Sie bringt Ruhe in sein Leben.“ Die Verbindung zwischen dem Oscarpreisträger und der Schmuckmanagerin sei „unaufgeregt, stabil und natürlich“.

Brad Pitt © AppleTV ×

Nach dem Rosenkrieg mit Angelina Jolie (50), der ihn jahrelang auch öffentlich belastete, scheint Pitt mit Ines de Ramon endlich eine neue Balance gefunden zu haben – fernab vom Rampenlicht, aber mit viel Gefühl.