Brad Pitt zeigt sich oben ohne und Fans flippen wegen Tattoos aus

Nach acht Jahren erbittertem Rosenkrieg ist es endlich offiziell: Brad Pitt (60) und Angelina Jolie (48) sind geschieden! Im Januar unterzeichnete die Hollywood-Diva die finalen Scheidungspapiere – ein Schlussstrich unter eine Ehe, die Pitt einst als „Hölle“ bezeichnete.

Ganz losgelassen hat Brad Pitt Angelina Jolie offenbar nicht – zumindest nicht auf seiner Haut! In einem Trailer zu seinem neuen Blockbuster „F1“ zeigt sich Pitt durchtrainiert wie eh und je – doch beim genaueren Hinsehen fällt etwas Besonderes auf: Die Initialen seiner Ex sind noch immer auf seiner Haut verewigt! Und nicht nur das: Auf seinem Unterkörper prangt zusätzlich Angelinas Geburtsdatum – jedoch in Khmer, der Sprache Kambodschas. Ein emotionales Detail, denn genau dort wurde ihr Adoptivsohn Maddox (23) geboren. Neben diesen Liebesrelikten trägt der Oscarpreisträger zudem Tattoos mit spirituellen kambodschanischen Mustern – auffällig ähnlich zu denen, die auch Jolie auf ihrem Körper verewigt hat.

Brad Pitt © AppleTV ×

Liebesbekenntnis oder längst vergessen?

Kaum zu glauben, dass sich die beiden Hollywood-Stars nichts mehr zu sagen haben, wenn Brad sie weiterhin wortwörtlich auf der Haut trägt. Ein Insider verriet gegenüber „PageSix“: „Es war ein langer Weg, aber Brad ist so dankbar, das neue Jahr mit einer reinen Weste und einem Neuanfang zu beginnen.“ Ganz so einfach scheint der Neuanfang aber nicht – denn Tattoo-Erinnerungen lassen sich nicht so leicht auslöschen.

Angelina Jolie und Brad Pitt © Getty ×

Von Hollywood ins Cockpit: Brads neuer Blockbuster!

Der Trailer, der diese pikanten Details enthüllte, gibt einen ersten Einblick in „F1“ – den ersten offiziellen Formel-1-Spielfilm. Pitt spielt einen Ex-Rennfahrer, der noch einmal für ein fiktives Racing-Team ins Cockpit steigt.

© Getty ×

Das Mega-Projekt soll angeblich satte 300 Millionen US-Dollar gekostet haben und kommt am 26. Juni in die Kinos. Doch ob der Film oder Brads Jolie-Tattoo für mehr Schlagzeilen sorgt, bleibt abzuwarten...