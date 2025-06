Heiß und wütend: Eva Longoria zieht blank und rechnet mit Trump ab

Eva Longoria hat mit 50 nicht nur einen Waschbrettbauch, von dem selbst 20-Jährige träumen, sondern auch eine Stimme, die lauter klingt denn je. In einem neuen Interview zeigt sie sich von ihrer besten Seite und rechnet gleichzeitig mit dem amerikanischen Präsidenten ab.

Im neuen Cover-Shooting für "Byrdie Magazine" zeigt sich Schauspielerin und Regisseurin Eva Longoria mit 50 Jahren schöner, stärker und selbstbewusster denn je – in knappen BH-Tops, hautengen Kleidern und mit jeder Menge Ausstrahlung. Doch wer denkt die Hollywood-Ikone wolle nur gesehen werden, irrt. Sie will gehört werden – und sie hat etwas zu sagen.

Eva Longoria spricht Klartext

Mitten in einer Bilderflut aus Sonne und Glow lässt Longoria eine Bombe platzen: In einem emotionalen Statement auf Instagram verurteilt sie die brutalen Abschiebungen der US-Einwanderungsbehörde ICE. Während in Los Angeles Unruhen toben und ganze Viertel unter Ausgangssperren stehen, findet die Schauspielerin deutliche Worte – gegen das System, gegen die Doppelmoral, gegen Donald Trump.

"Diese Roundups passieren auf Kindergeburtstagen, in Baumärkten, bei Schulabschlüssen – das sind keine Kriminellen", äußert sie sich emotional im Clip. Sie spricht von einem "unamerikanischen" Verhalten, das sie tief erschüttert. Und obwohl sie sich gerade für ein TV-Projekt in Frankreich aufhält, macht sie klar: Ihr Herz schlägt in diesem Moment für die Betroffenen in den USA – und gegen die politische Kälte im eigenen Land.

Stärker, schöner, lauter

Was ihr Interview so besonders macht? Es ist kein typisches Fotostrecken-Zitat. Eva Longoria nutzt die Bühne, die ihr ohnehin gehört – und sagt, was andere sich nicht trauen.

Dass sie dabei umwerfend aussieht, ist fast Nebensache – aber eben nur fast. Denn Longoria zeigt, dass Haltung auch heiß sein kann. Denn wer sagt, dass man mit 50 leiser wird, kennt Eva Longoria nicht.