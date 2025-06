× Großes Mode-Comeback: Kultmodel Twiggy steht wieder vor der Kamera!

Sie war das Gesicht einer ganzen Generation – jetzt kehrt sie zurück ins Rampenlicht: Twiggy steht wieder vor der Kamera. Das legendäre britische Model aus den 60er Jahren modelt aktuell für den deutschen Designer Steffen Schraut.

1966 wurde Lesley Lawson, wie Twiggy mit bürgerlichem Namen heißt, auf der Straße entdeckt – da war sie gerade einmal 16. Ihr markantes Gesicht, die großen Augen und der androgyn wirkende Look machten sie zum Inbegriff der Swinging Sixties. Fast 60 Jahre später ist sie immer noch präsent im Modebusiness.

Aktuell steht sie wieder für eine große Kampagne vor der Kamera – für niemand Geringeren als den deutschen Designer Steffen Schraut. Unter dem Motto Stronger together – Fashion for Confidence ist Twiggy das Gesicht der neuen Herbst/Winter-Kollektion. Präsentiert wurde sie in München – mit klaren Schnitten, Sixties-inspirierten Mustern und einem modernen Mix aus femininer Stärke und zeitlosem Stil. Ein Look, der perfekt zu Twiggy passt – und Frauen jeden Alters dazu ermutigen soll, sich so zu zeigen, wie sie sind.

Mit Bowie zum Kultmodel

Eines der berühmtesten Fotos ihrer Karriere entstand 1973 – an der Seite von David Bowie. Das Bild, auf dem beide stark geschminkt und beinahe puppenhaft wirken, war ursprünglich Teil eines Twiggy-Shootings. Bowie war spontan dazugestoßen, weil ihm das Konzept gefiel. Er war so begeistert von dem Ergebnis, dass er es als Cover für sein Album Pin Ups verwendete. Fotografiert wurde das Bild von Justin de Villeneuve, Twiggys damaligem Partner. „Das war einfach aufregend, weil ich damals ein riesiger Bowie-Fan war“, erzählt Twiggy im Interview mit BILD.

Bodenständige Ikone

Obwohl sie längst als Modeikone gilt und 2019 sogar zur Dame Commander of the British Empire ernannt wurde, hat Twiggy nie abgehoben. „Ich denke nicht viel über den Begriff ‚Ikone‘ nach. Andere nennen mich so – ich führe aber ein ganz normales Leben“, sagt sie. Zuhause koche sie selbst, putzen überlasse sie allerdings gerne anderen, fügt sie mit einem Lächeln hinzu. Seit über 40 Jahren ist sie mit ihrem Mann glücklich verheiratet, das Familienleben steht für sie im Mittelpunkt.

Beauty-OP? Kommt für Twiggy nicht in Frage!

Auch beim Thema Schönheit bleibt Twiggy sich treu. Botox oder Filler? Für sie keine Option. „Ich weiß, viele lassen sich heutzutage behandeln, aber ich will das nicht. Das sind Gifte – ich will so etwas nicht in meinem Körper.“ Zwar gönne sie sich hochwertige Pflegeprodukte, doch operative oder invasive Eingriffe kommen für sie nicht infrage. „Das Schlimmste sind für mich diese riesigen, künstlich aufgeblasenen Lippen. Was soll daran schön sein?“

Sie beobachte, dass viele Frauen sich regelrecht abhängig von solchen Eingriffen machen. „Das ist doch traurig“, meint sie. Für Twiggy liegt Schönheit woanders: „Freude und Energie müssen von innen kommen.“ Und genau das strahlt sie auch noch mit 75 aus – vor sowie hinter der Kamera.