Jonathan Anderson ist der neue Kreativdirektor bei Dior

Wenige Tage nachdem bekanntwurde, dass die langjährige Dior-Kreativdirektorin Maria Grazia Chiuri ihren Posten verlässt, verkündet die französische Maison ihren Nachfolger: Jonathan Anderson.

Der nordirische Modedesigner Jonathan Anderson scheint geradewegs in die Fußstapfen eines Mode-Genies wie Karl Lagerfeld zu treten. Mit einem bemerkenswerten Balanceakt zwischen seinem eigenen Label JW Anderson, gefeierten Kollaborationen mit der Modekette Uniqlo und nun seiner neuen Rolle als Kreativdirektor bei Dior – für Damenmode, Herrenmode und Haute Couture – erinnert seine Karriere zunehmend an die eines Lagerfeld, der einst Chanel, Fendi und sein eigenes Label parallel prägte.

Anderson als Lagerfeld 2.0?

Ob Anderson tatsächlich in Lagerfelds Fußstapfen treten kann, bleibt abzuwarten – das kreative Pensum bringt er zweifellos mit. Nach Jahren, in denen er seine Vielseitigkeit und Innovationskraft unter Beweis gestellt hat, übernimmt er nun die kreative Gesamtleitung des französischen Modehauses Dior. Er tritt die Nachfolge von Maria Grazia Chiuri an, die Dior seit 2016 mit einer feministisch geprägten Handschrift geführt hat.

Andersons Entwürfe zeichnen sich durch eine raffinierte Verbindung von Kunst und Tragbarkeit aus. Er kombiniert traditionelle Handwerkskunst mit avantgardistischem Design und hat Loewe unter seiner kreativen Leitung zu einer der gefragtesten Luxusmarken unserer Zeit transformiert.

© Getty ×

Neuanfang bei Dior

Die Ernennung erfolgt in einer Phase des Umbruchs: Dior sieht sich mit einem Umsatzrückgang konfrontiert, und Mutterkonzern LVMH strebt eine kreative Neuausrichtung an. Delphine Arnault, CEO von Dior, zeigt sich überzeugt von Andersons Fähigkeit, eine kohärente und zukunftsweisende Vision für alle Kollektionen zu entwickeln und die Marke in eine neue Ära zu führen.

Sein Debüt für Dior gibt Anderson im Juni 2025 während der Pariser Herrenmodewoche, gefolgt von der Damenkollektion im September und seiner ersten Haute-Couture-Schau im Januar 2026. Trotz seiner neuen Rolle bleibt er weiterhin kreativ in sein eigenes Label JW Anderson eingebunden.