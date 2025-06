Lauren Sánchez: Wer ist eigentlich die neue Mrs. Bezos?

Im Juni feiern Lauren Sánchez und Jeff Bezos in Venedig ihre Mega-Hochzeit. Was Sie über die Moderatorin wissen sollten.

Die Gästeliste der Bachelorette-Party von Lauren Sánchez kann sich sehen lassen: Kim Kardashian, Eva Longoria und Katy Perry feierten mit der 55-Jährigen in Paris. Es war der erste Vorgeschmack auf eine Hochzeit in Venedig, die selbst die glamourösen Filmfestspiele in der Lagunenstadt in den Schatten stellen soll. Von 24. bis 26. Juni wollen Lauren und ihr künftiger Ehemann, Amazon-Gründer Jeff Bezos (61), mit ihren Freunden feiern, als gäbe es kein Morgen.

Keine Unbekannte

Auffällig ist: Lauren Sánchez hat einen ausgesprochen prominenten Freundeskreis – und das nicht erst, seit sie mit dem amerikanischen Milliardär liiert ist. Die US-Journalistin war eine beliebte Moderatorin bei Fox Sports, Gastgeberin der Tanzshow „So You Think You Can Dance“ und mit einem Footballstar verheiratet.

Very Important Clique Kris Jenner und Kim Kardashian gehören seit vielen Jahren zu Laurens Freundinnen und engsten Vertrauten. Mit Schauspielerin Eva Mendes sieht man sie regelmäßig, auf Hollywood-Partys fühlt sich die bekannte Moderatorin pudelwohl.

Nebenbei ist sie Unternehmerin, Pilotin, die Mutter von drei Kindern und engagiert sich für Klima-Initiativen, Obdachlose und mexikanische Familien, die an der Grenze getrennt wurden.

Vor rund 20 Jahren sah Sánchez noch anders aus. Nach einigen Besuchen beim Beauty-Doc haben sich ihre Gesichtszüge verändert.

Uneleganter Start

Ihre Beziehung mit Jeff Bezos hatte einen etwas holprigen Start: Als die beiden sich verliebten, waren sie noch verheiratet – Jeff mit MacKenzie Scott und Lauren mit dem Hollywood-Agenten Patrick Whitesell.

Mit dem Hollywood-Agenten Patrick Whitesell war sie 14 Jahre verheiratet. 2019 ließen sie sich scheiden. Das Ex-Paar hat zwei Kinder (Ella, 17, und Evan,18). Von Footballer Tony Gonzalez stammt Sohn Nikko (24).

Die Affäre flog auf, ihre Ehen zerbrachen und sie wurden geschieden. Seit fünf Jahren ist Sánchez nun offiziell Jeffs Freundin, nach der pompösen Hochzeit dann auch die neue Frau Bezos.