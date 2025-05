Das Milliarden-Pärchen setzt auf eine glatte Oberfläche...

Der Tech-Nerd und die Power-Frau! Lauren Sanchez und Jeff Bezos haben sich optisch sehr verändert, seit sie einander zugewandt sind.

Ihre Affäre soll 2016 begonnen haben, da waren beide noch verheiratet. Doch der Funkenflug zwischen den beiden war stark, es heißt, die sexuelle Anziehungskraft war von Anfang an nicht zu übersehen.

Energetische Liebe

Bezos schrieb an Sanchez: „Ich will dich riechen, ich will dich einatmen“, schrieb er ihr, „mein Herz wächst, damit es noch mehr Platz für dich hat.“ Sanchez gilt als Frau mit vielen Interessen und einer überbordenden Energie: Sie war schon Schauspielerin, Pilotin, arbeitet auch als Journalistin.

Veränderung

Optisch haben sich sowohl Lauren als auch Jeff in den letzten Jahren stark verändert und dabei ist nicht die Rede von Alterserscheinungen. Lauren hat sich über die letzten 10, 20 Jahre gut beim Beauty-Doc pimpen lassen, Jeff wurde in den letzten Jahren zu einem gut definierten Kerl mit steinerner Miene und feschen Maßanzügen.

Mega-Hochzeit

In der Vergangenheit haben die zwei deutlich mehr, ausgelassener gelacht. Das ist vielleicht beim neuen Image nicht mehr drin, oder nicht sichtbar durch Botox und Co. Doch Grund zur Freude gibt es jedenfalls für die Beiden: Vom 24. bis zum 26. Juni wird die Mega-Hochzeit des Paares mit vielen Promis in Venedig gefeiert.