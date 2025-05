× Glamour-Alarm in Cannes: Die heißesten Looks der amfAR-Gala 2025

Die amfAR-Gala 2025 verwandelte die 78. Filmfestspiele von Cannes erneut in ein schillerndes Star-Spektakel. Den glamourösen Höhepunkt des Festivals ließ sich das Who’s Who der internationalen Promiwelt natürlich nicht entgehen.

Das legendäre Hotel du Cap-Eden-Roc wurde am Donnerstag zur spektakulären Bühne der jährlichen amfAR-Gala und die Crème de la Crème aus Film, Fashion und High Society folgte dem Ruf. Allen voran Heidi Klum, Lauren Sánchez und Paris Jackson, die in ihren atemberaubenden Roben über den roten Teppich schwebten. Die Gala, die Spenden für die AIDS-Forschung sammelt, ist bekannt für ihre spektakulären Fashion-Momente und hat auch dieses Jahr nicht enttäuscht.

amfAR-Gala 2025: Diese Stars begeistern in Wow-Looks

Heidi Klum

Model-Ikone Heidi Klum setzte bei ihrem Auftritt auf viel Transparenz. In einem schwarzen, trägerlosen Netzkleid, das ihre Traumfigur in Szene setzte, zog sie alle Blicke auf sich. Abgerundet wurde der Look von einem dramatischen Federmantel, den sie lässig über die Arme trug. Mit so viel Haut setzte sie die inoffizielle Freizügigkeitsgrenze in Cannes kurzerhand neu.

Paris Jackson

Auch Paris Jackson ignorierte stilvoll jede Konvention. Die 27-Jährige glänzte in einem cremefarbenen Kleid mit futuristischem Oberteil und überdimensionalen Schultern. Ein durchsichtiger Maxirock und ein Cape mit hohem Beinschlitz bis zur Hüfte sorgten für einen echten Wow-Moment.

Lauren Sánchez

Lauren Sánchez, die Verlobte von Jeff Bezos kam in einem silber-blauen Korsettkleid von Roberto Cavalli und zeigte ebenfalls viel Haut. Das Kleid war von oben bis unten mit funkelnden Pailletten besetzt und hatte eine kleine Schleppe.

Starauflauf für den guten Zweck

Auch der Rest der Gästeliste konnte sich sehen lassen. Ed Westwick erschien mit seiner Frau Amy Jackson, beide stilvoll und aufeinander abgestimmt. Model Barbara Palvin glänzte in einem weißen Kleid mit tiefem Dekolleté, während noch zahlreiche weitere Stars auf dem roten Teppich alle Blicke auf sich zogen.