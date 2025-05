× Cannes Filmfestival – Tag 3 bringt die bisher schönsten Looks auf den Red Carpet

Tag 3 bei den Filmfestspielen in Cannes hat modetechnisch alles übertroffen: Von Irina Shayks Gothic-Glam bis zu Diane Krugers frischem Meeres-Look – die Stars zeigten sich von ihrer schönsten Seite auf dem roten Teppich.

Wenn Sie dachten, die ersten Tage des Cannes Filmfestivals hätten schon alles geboten – Tag 3 hat noch mal ordentlich eine Schippe draufgelegt. Die Roben, die wir Donnerstagabend auf dem roten Teppich bewundern durften, waren nicht nur glamourös, sondern zum Teil geradezu ikonisch.

Cannes Filmfestival – Tag 3 bringt die bisher schönsten Looks

Hier kommen unsere Favoriten des Tages:

1. Irina Shayk – vom Fehltritt zur Fashion Queen

© Getty Images ×

Nachdem Irina am ersten Tag modetechnisch eher danebenlag, meldete sie sich an Tag 3 mit einem Wow-Auftritt zurück. Ihr Gothic-inspirierter Look mit Feder-Details und offenem Sleek Hair war dramatisch, sinnlich und gleichzeitig ultra-stylish. In Kombination mit ihrer Ausstrahlung: ein echter Hingucker – und für viele neben Heidi Klums Ellie Saab Kleid von Tag 1 DER Look des Filmfestivals.

2. Ariana Greenblatt – schlicht, aber mit Raffinesse

© Getty Images ×

Ariana beweist, dass weniger manchmal mehr ist. Ihr weißes Neckholder-Kleid mit Rückenkette und eleganter Schleppe war ein Traum in Bewegung. Elegant und modern – genau der richtige Mix für Cannes.

3. Diane Kruger – frischer Meereszauber

© Getty Images ×

Diane brachte mit ihrem himmelblauen Kleid frischen Wind nach Cannes. Der weiße Schal im Dekolleté, das passende Haarband und der schimmernde Stoff erinnerten an Sonnenlicht, das sich im Meer spiegelt. Ein cooler, klarer Look – fast wie eine Mode-Brise.

4. Elaine Zhong Chuxi – pure Eleganz

© Getty Images ×

Die Schauspielerin aus China verzauberte in einem klassischen weißen Ballkleid. Das Highlight: feine Blumenstickerei in zarten Pastelltönen auf dem Oberteil. Ein Look wie aus einem Märchen – elegant, romantisch und absolut zeitlos.

5. Iris Mittenaere – stilvoll sexy

© Getty Images ×

Die ehemalige Miss Universe 2017 glänzte in einem schwarzen Kleid mit Samt-Oberteil und weitem Rock samt XXL-Beinschlitz. Extrem geschmackvoll, mit genau der richtigen Portion Glamour und Sex-Appeal. Ganz klar ein Red-Carpet-Hit.

6. Andie MacDowell – graue Haare, goldener Stil

© Getty Images ×

Andie beweist erneut, dass Stil keine Altersgrenze kennt. Ihr silbernes Satinkleid war fließend, elegant und harmonierte wunderbar mit ihrem grauen Haar. Ein rundum stimmiger, wunderschöner Auftritt.

7. Veena Praveenar Singh – ein Blick, ein Traum

© Getty Images ×

Die frisch gekrönte Miss Universe 2025 hat den Red Carpet mit einem Showstopper-Look betreten: ein prachtvolles Ballkleid mit Volumen, Schleppe und einem Stoff, in dem sich das Licht märchenhaft spiegelte. Ihr Beauty-Look? So perfekt abgestimmt, dass sie dafür ganz zurecht den Titel "schönster Beauty-Look des Tages" absahnte. Ohne Worte – einfach wow.

Tag 3 in Cannes hat die Mode-Messlatte verdammt hoch gelegt. Raffinierte Details, elegante Schnitte und jede Menge Glamour