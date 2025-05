× Glamour-Nacht in Cannes: Diese Stars strahlen beim L'Oréal Paris Dinner

Glamour-Alarm an der Côte d’Azur! Während der Filmfestspiele von Cannes 2025 zogen die Stars beim exklusiven L'Oréal Paris Dinner in Frankreich alle Blicke auf sich. Ob Heidi Klum, Eva Longoria oder Halle Berry – sie alle sorgten mit ihren Wow-Looks für echte Hingucker-Momente.

Während die 78. Internationalen Filmfestspiele von Cannes 2025 in vollem Gange sind, sorgt nicht nur das Glamour-Spektakel für Aufsehen, auch bei den After-Hour-Events geht es schillernd weiter. Ein absolutes Highlight der Festivalwoche: das L’Oréal Paris Dinner zu Ehren inspirierender Frauen der Filmbranche. Unter dem Sternenhimmel der Côte d’Azur versammelten sich am Mittwochabend internationale Stars, Supermodels und Schauspiel-Ikonen, die einen absoluten Wow-Auftritt hinlegten.

Glamour-Nacht in Cannes

Der französische Kosmetikriese L’Oréal Paris, seit Jahren ein offizieller Partner der Filmfestspiele, lud zu einem exklusiven Dinner im Rahmen der Women of Worth-Kampagne ein – ein Format, das Frauen ehrt, die durch ihr Engagement und Talent die Filmwelt prägen. Mit ihrer Anwesenheit unterstrichen die prominenten Gäste die Bedeutung von Diversität, Gleichberechtigung und weiblicher Repräsentation in der Filmindustrie und setzten damit ein wichtiges Zeichen.

Heidi Klum, Eva Longoria und Halle Berry: Die Stars des Abends

Supermodel Heidi Klum zog einmal wieder alle Blicke auf sich, nicht nur mit ihrem gewohnt selbstbewussten Auftritt, sondern auch mit ihrem gewagten XXL-Dekolleté: Auf dem roten Teppich zeigte sie sich zusammen mit Ehemann Tom Kaulitz in einem glänzenden Kleid mit transparenten Stoffbahnen. Die beiden besuchten vor dem Dinner die Premiere von Mission: Impossible – The Final Reckoning.

Eva Longoria, langjährige L’Oréal-Botschafterin, verzauberte in einem funkelnden, trägerlosen Kleid, das ihre schlanke Silhouette perfekt in Szene setzte. Besonders auffällig: Mit Schnitt und Farbe war sie fast im stylischen Partnerlook mit Heidi Klum unterwegs.

Halle Berry erschien hingegen in einem roséfarbenen, hochgeschlitzten Kleid, das für Blitzlichtgewitter sorgte. An ihrer Seite: Andie MacDowell, ebenfalls langjährige L’Oréal-Muse. Sie überraschte in einem weißen, rückenfreien Kleid, das ihre natürliche Schönheit in Szene setzte.

Sie hatte für diesen Anlass wieder zu ihrer typischen Lockenmähne zurückgefunden, nachdem sie bei einer Premiere mit einer glatten Hochsteckfrisur experimentiert hatte.