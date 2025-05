× Hollywood-Stars im Anflug auf die Côte d'Azur

Das Filmfestival von Cannes 2025 entwickelt sich schon jetzt zum wohl schillerndsten Kino-Event des Jahres. Vom 13. bis 24. Mai verwandelt sich die berühmte Croisette erneut in einen Laufsteg der Weltstars – und verspricht atemberaubende Auftritte, emotionale Premieren und cineastische Höhepunkte

Eröffnet wird das 78. Festival von Bastien Bouillon und Sängerin Juliette Armanet mit dem Drama "Partir un jour" von Regisseurin Amélie Bonnin. Auch "Vie privée" von Rebecca Zlotowski sorgt für Spannung – mit Stars wie Virginie Efira, Vincent Lacoste und Mathieu Amalric. Schauspielerin Lyna Khoudri wird mit "Les Aigles de la République" erwartet. Oscarpreisträgerin Juliette Binoche übernimmt in diesem Jahr den Vorsitz der Festivaljury. Regisseurin Julia Ducournau – bekannt für ihren Cannes-Triumph mit "Titane" – feiert die Premiere ihres neuen Films "Alpha", mit Golshifteh Farahani, Tahar Rahim und "Sex Education"-Star Emma Mackey.

Wes Anderson bringt mit "The Phoenician Scheme" einen Star-Reigen mit nach Cannes: Scarlett Johansson, Benicio del Toro, Bill Murray und Benedict Cumberbatch sind Teil des Casts. Isabelle Huppert glänzt in "La Femme la plus riche du Monde", einer Romanze von Thierry Klifa.

Top-Stars und Cannes-Debüts

Tom Cruise soll zur Weltpremiere von "Mission: Impossible – The Final Reckoning" ebenfalls persönlich erscheinen. Diane Kruger präsentiert "Amrum" in der Reihe Cannes Première. Auch Robert De Niro wird dabei sein – er erhält die Ehren-Palme für sein Lebenswerk. Mit Spannung wird "Die, My Love" von Lynne Ramsay erwartet, mit Jennifer Lawrence und Robert Pattinson. Kristen Stewart feiert mit ihrem Regiedebüt "The Chronology of Water" Premiere. Weitere mögliche Gäste: Cate Blanchett ("Father Mother Sister Brother"), Angelina Jolie ("Couture"), Léa Seydoux ("Silent Friend"), Tilda Swinton ("The Fountains of Paradise") und Jodie Foster ("Vie privée").

Musikalisch dürfte es bei Spike Lees "Highest 2 Lowest" werden – mit A$AP Rocky und Denzel Washington. Ethan Coens Mitternachtsfilm "Honey Don’t!" bringt Margaret Qualley, Aubrey Plaza und Chris Evans nach Südfrankreich. Ob Olivia Wilde und Charli XCX mit "I Want Your Sex" in den Wettbewerb einziehen, bleibt abzuwarten.

Sicher ist: Cannes 2025 verspricht ein Festival der Superlative – mit Stars, Stil und spektakulärem Kino.