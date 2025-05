× Cannes 2025: Schultern frei! Der Off-Shoulder-Trend erobert den Red Carpet

Das Cannes Filmfestival 2025 hat wieder einmal bewiesen: Hier trifft Hochkultur auf Haute Couture, Filmkunst auf Fashion-Statements – und dieses Jahr ganz besonders auf freie Schultern. Der große Gewinner auf dem Red Carpet? Der Off-Shoulder-Trend.

Wenn Schultern sprechen könnten, hätten sie in Cannes 2025 ganze Drehbücher geschrieben. Ellie Goulding, Scarlett Johansson, Isabella Menin, Romee Strijd, Stefaniya Makarova, Myriem Boukadida, Kimberley Garner, Elsa Hosk und Elena Galifa – sie alle entschieden sich für Looks, die mehr zeigten, indem sie weniger zeigten: freie Schultern, klare Linien, dramatische Ausschnitte.

Cannes Filmfestival 2025: Ein Roter Teppich voller Schulterblicke

Ob klassisch im bodenlangen Satinkleid, verspielt mit Volants oder in minimalistischer Silhouette – Off-Shoulder ist der Red Carpet Liebling dieses Jahres. Der Look verleiht jeder Trägerin sofort eine mühelose Mischung aus Glamour und Leichtigkeit. Das Dekolleté wird in Szene gesetzt, ohne aufdringlich zu wirken, und sorgt für einen femininen Touch, der perfekt zum mediterranen Flair der Croisette passt.

Schulterblicke 1/7

2/7

3/7

4/7

5/7

6/7

7/7 © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images

Naomi Campbell: Der Main Character des Abends

Und während alle Augen auf die Schultern der It-Girls gerichtet waren, kam Naomi Campbell – und stahl allen die Show. In einem eleganten, nicht Off-Shoulder-Kleid (Mut zur modischen Rebellion!), zog das Supermodel wie ein Fashion-Orkan über den Teppich. Selbstbewusst, kraftvoll, makellos – Naomi war nicht Teil des Trends, sie war das Ereignis.

© Getty Images ×

Mit einem Look, der gleichzeitig klassisch und unerwartet war, bewies sie einmal mehr: Wer Stil hat, braucht keinen Dresscode. Sie tanzte im wahrsten Sinne des Wortes aus der Reihe – und gewann damit den Red Carpet, soweit man ihn überhaupt gewinnen kann. Ein „Main Character Moment“, wie er im Modebuch steht.

© Getty Images ×

Das Cannes Filmfestival 2025 bringt uns nicht nur cineastische Highlights, sondern auch ein Mode-Comeback mit Stil: Off-Shoulder ist zurück – und wie!