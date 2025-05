× Schwanger mit Style: Rihanna stiehlt in Cannes allen die Show

Rihanna sorgt in Cannes für den wohl strahlendsten Red-Carpet-Moment des Festivals: Mit Babybauch, Cut-Out-Kleid und einem Augenzwinkern an Schlumpfine zeigt sie, wie stylisch Schwangerschaft sein kann. Und auch A$AP Rocky glänzt – als liebevoller Plus-1 mit Regenschirm.

In Cannes regnete es in Strömen – aber Rihanna brachte trotzdem Glamour auf den roten Teppich. Die 37-jährige Sängerin tauchte bei der Premiere von Highest 2 Lowest auf, um ihren Partner A$AP Rocky (36) zu unterstützen. In der Denzel-Washington-Produktion spielt der Rapper eine der Hauptrollen. Doch es war Rihanna, die in ihrem spektakulären Look alle Blicke auf sich zog. Und obwohl der Hollywood-Star an diesem Abend mit der Ehrenpalme ausgezeichnet wurde – Rihanna stahl ihm glatt die Show.

Ein Kleid wie ein Statement – oder ein Schlumpf?

Gekleidet in ein türkisfarbenes Cut-Out-Kleid von Alaïa, ließ Rihanna nicht nur modisch tief blicken, sondern zeigte dabei auch selbstbewusst ihren wachsenden Babybauch. Ein weiteres It-Baby ist auf dem Weg – das dritte Kind mit A$AP Rocky nach den Söhnen RZA (2) und Riot (1).

Besonders stylisch: Die Sängerin trug ihre Haare hochgesteckt, dazu glitzernde Diamantohrringe, eine himmelblaue Clutch und farblich passende Stilettos. Und als es zu regnen begann? Kein Problem: Gentleman Rocky spannte den Schirm über seine Liebste – und bewies damit nicht nur Stil, sondern auch Timing.

Übrigens: Das blaue Kleid sorgte im Netz für Gesprächsstoff. Einige Beobachter:innen fühlten sich direkt an Schlumpfine erinnert – kein Zufall, denn Rihanna leiht der kultigen Zeichentrickfigur in einem kommenden Schlümpfe-Film ihre Stimme. Fashion-Foreshadowing par excellence.

Rihanna und Schwangerschafts-Style: immer ein Fashion-Moment

Die Info über Baby Nr. 3 ist nicht ganz neu – Rihanna hatte ihre Schwangerschaft bereits bei der Met Gala 2025 mit einem markanten Outfit von Marc Jacobs verkündet: Nadelstreifenrock, Bustier-Top und ein Jackett, das sie offen trug, um ihren Bauch stolz zu zeigen. Man kann es nicht oft genug sagen: Rihanna erfindet Schwangerschaftsmode jedes Mal neu. Weg mit weiten Zelten, her mit Haute Couture. Und dass sie das alles mit Leichtigkeit, Humor und einem Hauch Schlumpfblau kombiniert – genau deshalb lieben wir sie.

Mehr Star-Power auf dem Red Carpet in Cannes

Die Filmfestspiele von Cannes 2025 laufen übrigens noch bis zum 24. Mai – genug Zeit also, um sich auf weitere glamouröse Auftritte und große Kinomomente zu freuen.