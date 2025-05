Bezos-Verlobte verzaubert die Formel 1

Glamour in Monaco: Lauren Sánchez stiehlt Jeff Bezos im Formel-1-Trubel die Show.

Sie wird bald Mrs. Bezos – doch wenn sie gemeinsam auftreten, gehört die große Bühne ihr: Lauren Sánchez, ehemalige Journalistin und Verlobte von Amazon-Gründer Jeff Bezos, hat sich am Wochenende beim Formel-1-GP in Monaco spektakulär in Szene gesetzt.

Mitten im hektischen Fahrerlager, zwischen Motorengeheul und Werkstatttrubel, erschien Sánchez in einem bodenlangen, transparenten Kleid. Während Mechaniker unter Hochdruck an den Rennwagen arbeiteten, flanierte die 55-Jährige mit perfektem Styling und Sonnenbrille an der Seite ihres Verlobten durch die Boxengasse. Jeff Bezos hielt sich im schlichten Poloshirt dezent im Hintergrund – der Blickfang war eindeutig sie.

Gerade erst von der Luxusyacht „Koru“ an Land gegangen, zeigte Sánchez nicht nur ihre sonnengebräunte Haut, sondern auch das breite Lächeln einer Frau, die sich auf ihre Traumhochzeit vorbereitet. Auf der 127 Meter langen Megajacht urlaubt das Paar seit Tagen vor der französischen Riviera – und gönnt sich einen Jetset-Stopp nach dem anderen.

Treffen mit Heidi Klum

Am Donnerstag tauchte das Paar bei der glamourösen „amfAR Gala“ in Antibes auf. Bei der Charity-Veranstaltung tummelten sich internationale Stars – darunter auch Heidi Klum, mit der Sánchez und Bezos angeregt plauderten.

Der Grund für den ausgedehnten Aufenthalt an der Côte d’Azur? Die Hochzeit steht unmittelbar bevor. Im Juni soll in Venedig geheiratet werden – auf der eigenen Superjacht, versteht sich. Rund 200 Gäste werden erwartet, darunter Hollywood-Legenden wie Oprah Winfrey, Leonardo DiCaprio und Microsoft-Mitgründer Bill Gates.

Monaco mag an diesem Wochenende das Zentrum der Motorsportwelt gewesen sein – doch die Krönung des Sommers dürfte die Hochzeit von Sánchez und Bezos werden. Und eines ist klar: Die Braut in spe wird auch dann im Rampenlicht stehen.