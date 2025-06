× Elizabeth Hurley wird 60 – und sieht aus wie 40! Das ist ihr Beauty-Geheimnis

Können Sie mit 60 aussehen wie 40? Elizabeth Hurley zeigt, wie es geht – ganz ohne Schönheits-OPs! Zum runden Geburtstag haben wir die Beauty-Tricks der Stil-Ikone zusammengetragen und verraten Ihnen was Liz' Lieblingsrituale sind.

Happy Birthday, Liz! Heute, am 10. Juni 2025 wird Elizabeth Hurley 60 Jahre alt – und ganz ehrlich: Man sieht es ihr nicht an. Wenn überhaupt, könnte man meinen, sie hat irgendwo den Jungbrunnen gefunden. Doch statt auf Botox und Beauty-Docs zu setzen, vertraut die Schauspielerin und Unternehmerin auf eine Kombination aus natürlichen Pflege-Ritualen, gesunder Ernährung und einem aktiven Lebensstil.

Elizabeth Hurley: Vom Punk zum Stilwunder

Mit 16 trug sie zerrissene Klamotten, auftoupierte Haare und einen Nasenring – nicht etwa aus modischen Gründen, sondern, wie sie selbst sagt: „Ich wollte so hässlich wie möglich aussehen, weil so viele Männer Interesse an mir zeigten.“ Kaum zu glauben, wenn man sie heute sieht.

Der große Durchbruch kam 1994: Liz begleitete ihren damaligen Freund Hugh Grant zur Premiere von „Vier Hochzeiten und ein Todesfall“ – in einem schwarzen Versace-Kleid, das nur von Sicherheitsnadeln zusammengehalten wurde. Der Mode-Moment wurde legendär und machte sie über Nacht weltberühmt.

OPs? Nein, danke!

Trotz makelloser Haut und jugendlichem Aussehen betont Hurley immer wieder: Beauty-Eingriffe sind nicht ihr Ding. In einem Interview sagte sie: „Ich glaube nicht, dass man durch plastische Chirurgie jünger aussieht [...]. Das ist nicht mein Ding.“

Stattdessen schwört sie auf:

1. Feuchtigkeit, Feuchtigkeit, Feuchtigkeit

Elizabeth Hurley liebt ihre Cremes – im wahrsten Sinne des Wortes. Sie cremt sich nach eigenen Angaben teilweise bis zu zehn Mal am Tag ein. „Ich tupfe sie auf, das lässt mich sofort strahlen“, sagte sie. Besonders schwört sie auf luxuriöse Marken wie La Mer, die sie je nach Hautzustand variiert.

Ein Tipp mit Vorsicht: So viel Eincremen ist nicht für jeden Hauttyp geeignet. Überpflegung kann bei sensibler Haut zu Irritationen führen. Aber für Hurley? Funktioniert’s.

2. Bürsten, baden, babyweiche Haut

Ein weiteres Must-have in ihrer Routine: Trockenbürsten vor dem Schlafengehen. Dazu liebt sie Bittersalzbäder mit Mandelöl – Detox, Hautpflege und Wellness in einem. Kein Wunder, dass ihre Haut aussieht wie poliert.

3. Estée Lauder – und das gleiche Serum seit 1995

Als Markenbotschafterin von Estée Lauder seit fast 30 Jahren setzt sie auf das „Advanced Night Repair“-Serum – zwei Mal täglich. Ein Produkt, das in der Beautywelt nicht umsonst Kultstatus hat. Klar, Promi-Werbung sollte man nicht zu ernst nehmen – aber in diesem Fall hat das Serum auch bei vielen anderen gute Kritiken eingefahren.

4. Clean Eating statt Cleanser-Overkill

Sie meidet industriell verarbeitete Lebensmittel konsequent, setzt auf lokale und saisonale Produkte und isst keine Snacks. „Ich esse dreimal täglich – und nie nach 19 Uhr“, so Hurley. Das hilft nicht nur bei der Haut, sondern auch bei der Verdauung und dem allgemeinen Energielevel.

5. Bewegung, aber ohne Gym-Zwang

Was viele überrascht: Hurley geht nicht ins Fitnessstudio. Stattdessen liebt sie Dehnübungen, Yoga, Ballett und Gartenarbeit. Ob Hecken schneiden, mit der Kettensäge hantieren oder Möbel rücken – ihr Alltag auf dem Land ist Bewegung pur. Selbst Spaziergänge mit ihrem Hund gestaltet sie zügig – Hauptsache, der Puls kommt in Schwung.

6. Wasser – ihr Wundermittel

Zwei Tassen warmes Wasser am Morgen, über den Tag hinweg stets die Trinkflasche griffbereit – Hydratation ist bei Liz ein echtes Schönheitsritual. Warum das so wichtig ist? Wasser sorgt für elastische Haut, gute Durchblutung und hilft beim Entgiften. Und genau das sieht man ihr an.

7. Selfcare und innere Balance

„Ich höre auf meinen Körper.“ Das sagt sich so leicht – aber Elizabeth Hurley lebt es wirklich. Ausreichend Ruhe, bewusste Ernährung, kein Alkohol-Exzess, kein Rauchen. Ihre Haut – und ihr Strahlen – danken es ihr.

Natürlich schön mit 60 – und stolz drauf

Elizabeth Hurley ist ein lebendes Beispiel dafür, dass Alter nichts mit Falten, sondern viel mit Haltung zu tun hat. Sie zeigt, dass man sich selbst pflegen und feiern kann – ohne übertriebene Eingriffe, aber mit einer klaren Routine, Bewegung und Achtsamkeit. Happy Birthday, Liz – auf viele weitere strahlende Jahre!