Angelina Jolie wird 50: Eine Hollywood-Ikone mit Herz

Heute am 4. Juni 2025 feiert eine der faszinierendsten Frauen Hollywoods ihren 50. Geburtstag: Angelina Jolie. Schauspielerin, Regisseurin, Aktivistin, Mutter von sechs Kindern und absolute Stil-Ikone. Ihre Geschichte ist fast so filmreif wie ihre Rollen.

Geboren 1975 in Los Angeles als Tochter von Schauspieler Jon Voight, steht Angelina Jolie bereits mit fünf Jahren zum ersten Mal vor der Kamera – und zwar direkt neben ihrem Vater. Trotz berühmter Eltern wächst sie unter eher einfachen Bedingungen auf und kämpft sich durch schwierige Teenagerjahre, in denen sie gemobbt wird und sogar mit Drogenproblemen zu kämpfen hat.

Vom „schwierigen“ Teenie zur Oscar-Preisträgerin

Doch Jolie findet ihren Weg – über Modeljobs, Musikvideos und Schauspielunterricht am renommierten Lee Strasberg Theatre Institute. 1993 ergattert sie ihre erste Hauptrolle im Film „Cyborg 2“, und ab da geht’s Schritt für Schritt bergauf. Der Durchbruch kommt 1999 mit ihrer oscargekrönten Rolle in Durchgeknallt. Hollywood nimmt Notiz – und lässt sie so schnell nicht mehr los.

Lara Croft und der Sprung in die A-Liga

2001 wird sie zur Actionheldin: Lara Croft: Tomb Raider katapultiert Jolie endgültig in die Hollywood-Spitzenliga. Die ikonische Rolle macht sie zur globalen Superfrau – tough, schön, mysteriös. Jolie kann aber nicht nur knallhart: In Ein mutiger Weg, Der fremde Sohn und Changeling zeigt sie eindrucksvoll ihre dramatische Bandbreite und wird mehrfach ausgezeichnet.

Brangelina, sechs Kinder & ein Weingut

Die 2000er-Jahre sind nicht nur beruflich, sondern auch privat spektakulär: Mit Brad Pitt wird Jolie zur Hälfte von „Brangelina“, einem der berühmtesten Paare der Welt. Die beiden adoptieren mehrere Kinder und bekommen drei eigene. Ihre Hochzeit auf dem französischen Weingut Château Miraval ist 2014 der Stoff, aus dem moderne Hollywood-Märchen gemacht sind – auch wenn die Ehe später endet.

Regisseurin, Aktivistin, Überlebenskämpferin

Angelina Jolie ist mehr als Glamour: Als UN-Sondergesandte setzt sie sich weltweit für Geflüchtete ein. Parallel beginnt sie auch hinter der Kamera zu arbeiten. Filme wie In the Land of Blood and Honey oder Unbroken beweisen, dass sie auch als Regisseurin Ernst macht.

2013 sorgt sie mit einer mutigen Entscheidung weltweit für Schlagzeilen: Wegen eines erblich bedingten Brustkrebsrisikos unterzieht sie sich präventiven Operationen – und wird für ihren offenen Umgang mit dem Thema gefeiert. Jolie wird dadurch zum Vorbild für Millionen Frauen.

Zum runden Geburtstag zeigen wir: Die 50 besten Looks

Ob als dunkle Fee in Maleficent oder als Superheldin in Eternals – Angelina Jolie bleibt auch nach Jahrzehnten im Geschäft eine der spannendsten Figuren in Hollywood. Und mal ehrlich: Wer sieht mit 50 bitte noch so atemberaubend aus?