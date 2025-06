Proteste gegen Trump weiten sich auf ganze USA aus

Neben den Protesten in Los Angeles und San Francisco in Kalifornien demonstrieren Menschen auch in weiteren Städten der USA gegen die Migrationspolitik von Präsident Donald Trump.

In der Ostküstenmetropole New York versammelten sich am Montag (Ortszeit) Medienberichten zufolge Dutzende Menschen in der Lobby des Trump Towers. Wie der Sender CBS News berichtete, skandierten sie "Bringt sie zurück", offenbar in Anspielung auf Abschiebungen von Migranten.

Auch andernorts in New York gab es demnach Proteste und mehrere Festnahmen. New Yorks Bürgermeister Eric Adams rief auf der Plattform X dazu auf, die Proteste nicht eskalieren zu lassen. "New York City wird immer ein Ort sein, an dem man friedlich protestieren kann, aber wir werden Gewalt und Gesetzlosigkeit nicht zulassen."

© Getty ×

Auch im kalifornischen Santa Ana, in Austin und Dallas in Texas, in Atlanta, Georgia, und Louisville, Kentucky, fanden nach Angaben von US-Medien Proteste statt. Diese seien weitgehend friedlich verlaufen, dennoch sei es zu einzelnen Zusammenstößen und Dutzende Festnahmen gekommen. Während Kalifornien, New York und Kentucky Gouverneure der oppositionellen Demokraten haben, stellen in Georgia und Texas die Republikaner derzeit den Gouverneur.