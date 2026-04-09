So viel verdienen ÖFB-Stars Sabitzer und Chukwuemeka in Dortmund

Unsere ÖFB-Stars cashen beim BVB richtig ab.

Beim BVB brennt der Baum! Nach dem peinlichen Aus in Pokal und Champions League droht ein Mega-Minus von 27 Mio. Euro. Sport-Boss Lars Ricken (49) muss den Rotstift ansetzen. Besonders bei unseren Stars geht es jetzt um richtig viel Schotter!

Sabitzer: Der 8-Millionen-Fels

Er ist der Boss im Mittelfeld und einer der beständigsten Abräumer: Marcel Sabitzer (32). Sein Arbeitspapier läuft noch bis Juni 2027. Für seine Dienste lässt sich der BVB nicht lumpen. Sabitzer kassiert satte 8 Mio. Euro brutto pro Jahr! Damit gehört er zum stabilen Gehalts-Adel in Dortmund. Aber: Er liefert auch!

Chukwuemeka: Der 6-Mio-Kronprinz

Er ist das Juwel, auf das ganz Österreich blickt: Carney Chukwuemeka (22). Teamchef Ralf Rangnick kämpfte wie ein Löwe um seine Einbürgerung – jetzt ist klar, warum. Der Youngster hat einen Renten-Vertrag bis 2030 und streicht bereits bis zu 6 Mio. Euro ein. Für einen 22-Jährigen eine königliche Gage!

Der irre Süle-Wahnsinn

Während die Ösis für ihr Geld schuften, gibt es beim BVB ein fettes Gehalts-Problem: Niklas Süle (30). Der Verteidiger ist mit unfassbaren 14 Mio. Euro der unangefochtene Spitzenreiter der Gehaltsliste. Der BVB-Hammer: Damit ist im Sommer Schluss! Der Vertrag läuft aus, eine Verlängerung ist für den Großverdiener ausgeschlossen. Ricken braucht die Kohle, um das Millionen-Loch zu stopfen.

Die Gehalts-Hierarchie beim BVB

Niklas Süle: 14 Mio. € (Sommer-Aus fix!)



Gregor Kobel & Felix Nmecha: bis zu 10 Mio. €



Serhou Guirassy: 9 Mio. € Sockel (plus fette Punkt- & Tor-Prämien!)



MARCEL SABITZER: 8 Mio. €



CARNEY CHUKWUEMEKA: bis zu 6 Mio. €



Emre Can: nur noch 5 Mio. € (vorher 9,5 Mio.!)