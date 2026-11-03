Neuer Streetfood-Hit: "Wiener Döner" im Schnitzel-Style

Was passiert, wenn Wiens Aushängeschild in Sachen Kulinarik auf einen beliebten orientalischen Streetfood-Klassiker trifft? Richtig - ein Döner, der im Stile eines Wiener Schnitzels gewürzt, zubereitet und angerichtet wird!

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Zugegeben: Wiener Schnitzel und Döner haben auf den ersten Blick nur wenig gemein. Nicht so im 5. Bezirk - bei Dahab Döner sorgt die austro-türkische Kombi gerade für mächtig Aufsehen. Statt klassischem Kebab-Flavour erfreuen sich dort die Geschmacksknospen an einem Schnitzel-Gericht, das es so wohl nirgendwo anders auf der Welt gibt - Preiselbeersauce inklusive!

Was in der Fritteuse wie ein Wiener Schnitzel aussehen mag, ist in Wahrheit ein Döner-Gericht. © TikTok/food.mit.tim

Spannend ist dabei nicht nur die Würze, sondern auch die Art der Zubereitung. Der panierte "Wiener Döner" (gefüllt mit Mozzarella, Weißkäse sowie Kalb- und/oder Hühnerfleisch) bekommt durch das Bruzeln in der Fritteuse einen unverkennbaren Schnitzel-Charakter und zeigt, wie kreativ moderne Imbissküche sein kann. Eine Neuheit am Streetfood-Himmel, die neugierig macht und bei Liebhabern beider Gerichte wohl das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt.

Der Wiener Ofendöner bei Dahab Döner. © TikTok/food.mit.tim

Ob Döner-Fans oder eingefleischte Schnitzel-Liebhaber - für 10 Euro sorgt diese ungewöhnliche Kreation garantiert für eine kulinarische Überraschung.