Mit Preiselbeersauce
Neuer Streetfood-Hit: "Wiener Döner" im Schnitzel-Style
Zugegeben: Wiener Schnitzel und Döner haben auf den ersten Blick nur wenig gemein. Nicht so im 5. Bezirk - bei Dahab Döner sorgt die austro-türkische Kombi gerade für mächtig Aufsehen. Statt klassischem Kebab-Flavour erfreuen sich dort die Geschmacksknospen an einem Schnitzel-Gericht, das es so wohl nirgendwo anders auf der Welt gibt - Preiselbeersauce inklusive!
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Spannend ist dabei nicht nur die Würze, sondern auch die Art der Zubereitung. Der panierte "Wiener Döner" (gefüllt mit Mozzarella, Weißkäse sowie Kalb- und/oder Hühnerfleisch) bekommt durch das Bruzeln in der Fritteuse einen unverkennbaren Schnitzel-Charakter und zeigt, wie kreativ moderne Imbissküche sein kann. Eine Neuheit am Streetfood-Himmel, die neugierig macht und bei Liebhabern beider Gerichte wohl das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt.
Ob Döner-Fans oder eingefleischte Schnitzel-Liebhaber - für 10 Euro sorgt diese ungewöhnliche Kreation garantiert für eine kulinarische Überraschung.
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