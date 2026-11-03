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Mit Preiselbeersauce

Neuer Streetfood-Hit: "Wiener Döner" im Schnitzel-Style

Niki Uzelac
von
Nahaufnahme eines halb gegessenen Wiener Döners mit Salat, Tomate und roter Sauce.
© TikTok/food.mit.tim
Was passiert, wenn Wiens Aushängeschild in Sachen Kulinarik auf einen beliebten orientalischen Streetfood-Klassiker trifft? Richtig - ein Döner, der im Stile eines Wiener Schnitzels gewürzt, zubereitet und angerichtet wird!
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Zugegeben: Wiener Schnitzel und Döner haben auf den ersten Blick nur wenig gemein. Nicht so im 5. Bezirk - bei Dahab Döner sorgt die austro-türkische Kombi gerade für mächtig Aufsehen. Statt klassischem Kebab-Flavour erfreuen sich dort die Geschmacksknospen an einem Schnitzel-Gericht, das es so wohl nirgendwo anders auf der Welt gibt - Preiselbeersauce inklusive!

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Ein Stück Wiener Döner wird mit einer Zange in heißem Öl frittiert.
Was in der Fritteuse wie ein Wiener Schnitzel aussehen mag, ist in Wahrheit ein Döner-Gericht. © TikTok/food.mit.tim

Spannend ist dabei nicht nur die Würze, sondern auch die Art der Zubereitung. Der panierte "Wiener Döner" (gefüllt mit Mozzarella, Weißkäse sowie Kalb- und/oder Hühnerfleisch) bekommt durch das Bruzeln in der Fritteuse einen unverkennbaren Schnitzel-Charakter und zeigt, wie kreativ moderne Imbissküche sein kann. Eine Neuheit am Streetfood-Himmel, die neugierig macht und bei Liebhabern beider Gerichte wohl das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt.

Ein Döner mit Salat und Sauce wird mit einer roten Fruchtsauce übergossen.
Der Wiener Ofendöner bei Dahab Döner. © TikTok/food.mit.tim

Ob Döner-Fans oder eingefleischte Schnitzel-Liebhaber - für 10 Euro sorgt diese ungewöhnliche Kreation garantiert für eine kulinarische Überraschung.

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