König der Löwen in Wien: Ticket-Sturm startet!

Die weltweit erfolgreichste Bühnenproduktion kommt nach Österreich. Wie der Theaterkonzern ATG Entertainment offiziell bekanntgab, feiert das Musical "Der König der Löwen" am 18. November 2027 seine Premiere im derzeit im Bau befindlichen "Theater im Prater". Der Ticketverkauf ist bereits gestartet.

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Für die heimische Kulturszene bedeutet die Ankündigung einen bedeutenden Meilenstein. Das 1997 uraufgeführte Erfolgsstück "König der Löwen", mit der weltbekannten Musik von Sir Elton John und den Liedtexten von Tim Rice, wird damit zum ersten Mal überhaupt in Österreich aufgeführt – und zwar vollständig in deutscher Sprache. Die weltberühmte Inszenierung soll die afrikanische Savanne mitten in die Bundeshauptstadt holen und als langfristig angelegte Großproduktion hunderttausende Musicalfans anlocken.

Die Premiere wird im Rahmen einer glanzvollen Eröffnungsgala über die Bühne gehen. Der verantwortliche Genregigant ATG Entertainment sieht in der Verpflichtung dieses Welterfolgs ein klares Bekenntnis zum Musicalstandort Wien. Der Kartenvorverkauf für das Ausnahmeprojekt startet am 3. November um 12 Uhr.

Neues Eventschloss für 1.800 Zuschauer entsteht im Prater

Als Spielstätte fungiert das "Theater im Prater", das aktuell errichtet wird und die Wiener Theaterlandschaft nachhaltig prägen soll. Der Neubau ist auf ein Fassungsvermögen von rund 1.800 Besuchern ausgelegt und soll als neues Eventschloss das Zepter am heimischen Musicalsektor übernehmen. Die Dimensionen des Neubaus sind exakt auf die technischen und logistischen Anforderungen von internationalen Broadway-Produktionen dieser Größenordnung zugeschnitten.

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Mit der Eröffnung im November 2027 soll das Haus eine neue Ära für Musical-En-suite-Produktionen in Wien einläuten. Durch die moderne Infrastruktur und die zentrale Lage im traditionsreichen Wiener Prater versprechen sich die Betreiber optimale Rahmenbedingungen für Einheimische und internationale Touristen.

Spielplan und Ticketpreise: Vorverkauf startet am Dienstag

Für Musicalbegeisterte stehen die zentralen Eckdaten des Vorverkaufs und der Spielzeiten bereits fest. In einer ersten Tranche können Tickets für den Zeitraum von der Eröffnungsgala bis zum 31. August 2028 gesichert werden. Die Preise für die Eintrittskarten beginnen ab 54,99 Euro.

Das farbenfrohe Musicalspektakel "König der Löwen" kommt nach Wien. © Disney

Der Aufführungsrhythmus ist hoch getaktet und folgt internationalen En-suite-Standards. "Der König der Löwen" wird an sechs Tagen in der Woche aufgeführt, wobei der Montag spielfrei bleibt. Insgesamt sind acht Shows pro Woche im neuen Prater-Theater angesetzt, was die enorme logistische Dimension und das Vertrauen in die langfristige Auslastung der Produktion unterstreicht.