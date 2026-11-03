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"Airplane Mode"

James Blunt: Irre Aktionen für neues Album

Judith Leopold
von
James Blunt spielt Gitarre und singt auf einer Bühne, im Hintergrund Schlagzeug und Keyboard.
© Getty Images
Der britische Popstar James Blunt beweist einmal mehr seinen Hang zur Selbstironie. Der 52-jährige Sänger legt der Sonderedition seines achten Studioalbums "Airplane Mode" eine persönlich signierte Kotztüte bei.
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Der britische Popstar James Blunt (52) sorgt mit einer ungewöhnlichen Gratisbeilage zu seinem kommenden Musikprojekt für Aufsehen. Der Sonderedition seines achten Studioalbums legt der für seinen Humor bekannte Sänger eine persönlich signierte "Kotztüte" bei.

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Spaßaktion

Die Papiertüten gegen Übelkeit sind gewöhnlich aus dem Flugzeugbereich bekannt. Wie der "Merkur" berichtet, nimmt Blunt mit der Aktion auf selbstironische Weise die teils kritischen Stimmen zu seinen Liedern aufs Korn. Die limitierte Beilage ist ausschließlich bei einer Vorbestellung über die offizielle Website des Musikers erhältlich. Auf Insta hat der Sänger ein paar Spaß-Clips gepostet.

Albumstart und Tournee in Aussicht

Passend zur beigelegten Spucktüte trägt das neue Werk den Titel "Airplane Mode" und erscheint Anfang November. Die Platte umfasst insgesamt zwölf Songs, die der Brite gemeinsam mit seiner Tourband in einem Studio in Oxfordshire eingespielt hat.

Das Star-Foto des Tages

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Bei einem Auftritt im australischen Melbourne lässt Robbie Williams stolz seine Muckis spielen. Ganz schön fit, der 52-Jährige.

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Konzerte in Ö

Fans dürfen sich zudem auf Live-Auftritte freuen: Im Frühjahr 2027 kommt der Sänger im Rahmen seiner Europatournee für zwei Hallenkonzerte nach Österreich: Am 6. März spielt er in Innsbruck (Olympiahalle) und am 7. März in Wien (Stadthalle).

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