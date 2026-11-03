Umbau-Marathon in Hütteldorf: Bahnhof wird komplett erneuert

Der Bahnhof in Wien-Hütteldorf steht vor einer tiefgreifenden Modernisierung: Die ÖBB wollen die wichtige Verkehrsdrehscheibe im Westen der Stadt erneuern und fit für die Zukunft machen.

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Im Westen Wiens ist Großes geplant: Der Bahnhof Hütteldorf soll modernisiert, das historische Empfangsgebäude saniert und die Infrastruktur ausgebaut werden. Vorgesehen ist zudem eine Neugestaltung der beiden Bahnhofsvorplätze, vor allem der nördliche Bereich soll attraktiver werden und mehr Aufenthaltsqualität bieten. Einen Fokus will man dabei auf vollständige Barrierefreiheit sowie bequemere Umsteigemöglichkeiten für Fahrgäste legen.

Der Bahnhof in Wien-Hütteldorf wird an 2029 umfassend modernisiert. © ÖBB Berwanger

Derzeit laufen die letzten Planungsschritte. Die Einreichung bei den Behörden ist noch heuer vorgesehen. Ende 2029 sollen dann die Bauarbeiten beginnen. Insgesamt ist für das Großprojekt eine Bauzeit von sechs Jahren geplant, die Fertigstellung wird also 2035 angepeilt. Begleitend informieren die ÖBB am 3. und 4. November bei Veranstaltungen in Hütteldorf über das Vorhaben. Damit steht fest: Einer der wichtigsten Bahnhöfe Wiens erhält bald ein völlig neues Gesicht.

Die Maßnahmen im Detail

Umbau Bahnhofsgebäude und Vorplätze: Das Bahnhofsgebäude wird saniert und die Bahnsteige und Gleisanlagen werden umgebaut. Gemeinsam mit Stadt und dem 14. Bezirk wird der Vorplatz auf der Nordseite übersichtlicher gestaltet, um die Aufenthaltsqualität für Anrainer und Fahrgäste zu erhöhen. Auch der Vorplatz südlich der Weststrecke wird modernisiert.

Umbau der Bahnanlagen: Die Gleisanlagen zwischen der Ameisgasse und Wien Wolf in der Au werden den künftigen Anforderungen entsprechend umgebaut. Vor allem im Bereich des Bahnhofs Hütteldorf sowie im Frachtenbahnhof Penzing werden die Gleisanlagen angepasst und modernisiert.

Ausbau der S45 und Errichtung der neuen Haltestelle Wien Baumgarten: Um in Zukunft einen 7,5-Minuten-Takt der Vorortelinie S45 zu ermöglichen, wird der Abschnitt der S45 zwischen Wien Hütteldorf und Wien Penzing zweigleisig ausgebaut. Die zusätzliche Haltestelle Wien Baumgarten nahe der Zehetnergasse bietet künftig noch mehr Menschen einen einfachen Zugang zum umweltfreundlichen Nahverkehr der ÖBB.

Erneuerung von Eisenbahnbrücken: Ergänzend werden die Eisenbahnbrücken im Bereich Deutschordenstraße, Hochsatzgasse und Zehetnergasse erneuert. Die Straßenquerungen werden zum Teil erweitert und Geh- beziehungsweise Radwege verbreitert, um den Anforderungen des zunehmenden Straßenverkehrs gerecht zu werden.