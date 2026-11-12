Löschwasser wird in Helfenberg knapp: Aufruf der Feuerwehr

Wegen ausgetrockneter Gewässer müssen Feuerwehren immer öfter nahegelegene Schwimmteiche oder private Pools nutzen.

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Die Trockenheit wird sich auf die Verfügbarkeit von Löschwasser aus. In Helfenberg (Bez. Rohrbach) fordert die Freiwillige Feuerwehr u.a. über Facebook die Bevölkerung auf, Wasserquellen wie befüllte Pools und Teiche für Notfälle zu melden. "Selbstverständlich würde eine Wasserentnahme ausschließlich im tatsächlichen Bedarfsfall und nur durch die Feuerwehr erfolgen", versichern die FF-Einsatzkräfte.

Bisher einziger Aufruf

Während in Helfenberg die Lage kritisch ist, gibt es laut dem Landesfeuerwehrkommando in anderen Teilen Oberösterreichs derzeit keine vergleichbaren Situationen.