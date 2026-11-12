oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Mühlviertel

Löschwasser wird in Helfenberg knapp: Aufruf der Feuerwehr

Wasserleitung
© FF Helfenberg
Wegen ausgetrockneter Gewässer müssen Feuerwehren immer öfter nahegelegene Schwimmteiche oder private Pools nutzen.
OE24 auf Google bevorzugen

Die Trockenheit wird sich auf die Verfügbarkeit von Löschwasser aus. In Helfenberg (Bez. Rohrbach) fordert die Freiwillige Feuerwehr u.a. über Facebook die Bevölkerung auf, Wasserquellen wie befüllte Pools und Teiche für Notfälle zu melden. "Selbstverständlich würde eine Wasserentnahme ausschließlich im tatsächlichen Bedarfsfall und nur durch die Feuerwehr erfolgen", versichern die FF-Einsatzkräfte.

Auch interessant

Lachen am Soldatengrab: Wachposten brüllt Pentagon-Chef nieder!

#FREETHEBOW: XXL-Mascherl hat heuer Hausarrest

Krems: Alexandra Ambrosch neue Vizebürgermeisterin

Bisher einziger Aufruf

Während in Helfenberg die Lage kritisch ist, gibt es laut dem Landesfeuerwehrkommando in anderen Teilen Oberösterreichs derzeit keine vergleichbaren Situationen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

AK OÖ: So schlecht beurteilen Oberösterreicher die Gesundheitsversorgung

Die Beauty mit IQ - Melanie Scheriau

Flughafen Linz 2025 wieder mit Verlust: 2,06 Mio. Euro

Löschwasser wird in Helfenberg knapp: Aufruf der Feuerwehr

Friedenslicht ist in Österreich angekommen

Kutcher-Geliebte: "Bin nicht schuld"

Theaterregisseur Peter Zadek gestorben

Hofburg: SP & VP fürchten um Hundstorfer und Pröll

Wirtschaftskammer OÖ: Senkung der Kammerumlage 2 beschlossen

Lübeck: Mehrere Verletzte bei Gewalttat in Bus