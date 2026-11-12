Mühlviertel
Löschwasser wird in Helfenberg knapp: Aufruf der Feuerwehr
Die Trockenheit wird sich auf die Verfügbarkeit von Löschwasser aus. In Helfenberg (Bez. Rohrbach) fordert die Freiwillige Feuerwehr u.a. über Facebook die Bevölkerung auf, Wasserquellen wie befüllte Pools und Teiche für Notfälle zu melden. "Selbstverständlich würde eine Wasserentnahme ausschließlich im tatsächlichen Bedarfsfall und nur durch die Feuerwehr erfolgen", versichern die FF-Einsatzkräfte.
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Bisher einziger Aufruf
Während in Helfenberg die Lage kritisch ist, gibt es laut dem Landesfeuerwehrkommando in anderen Teilen Oberösterreichs derzeit keine vergleichbaren Situationen.
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