Jeder 4. kann sich Urlaub nicht leisten

Jeder vierte Österreicher verbringt den Sommerurlaub daheim: Das Budget reicht nicht!

Wien. Die Sommer-Hitze kehrt zurück nach Österreich, kommende Woche dürfte es bis zu 40 Grad bekommen. Ab in den Urlaub! Oder auch nicht. Denn: Die höchste Inflation seit 1975 frisst das Geld von unseren Konten, viele können sich das tägliche Leben kaum noch leisten. Geschweige denn, in den Sommermonaten auf Urlaub fahren. Laut einer Erhebung der Statistik Austria kann es sich jeder Vierte (!) nicht leisten, heuer einige Tage in die Ferien zu reisen (23,2 Prozent). Zum Vergleich: 2021 waren das noch 12 %.

Doch das ist lange nicht alles: Die Lage ist für viele so aussichtslos, dass jeder Siebente angibt, mit der aktuellen finanziellen Situation massiv überfordert zu sein. 27 Prozent fürchten sich vor einer plötzlichen Ausgabe, die sie noch weiter in die finanzielle Ratlosigkeit treiben würde.

Spar-Tipps: So wird der Urlaub etwas günstiger

Tipps. Für alle, die doch noch urlauben wollen, ohne viel Geld auszugeben, bietet sich an: Zug statt Auto, Last-Minute-Angebote buchen und Urlaub mit Gratis-Angeboten (z.B. wandern oder schwimmen in Österreich, statt ans Meer fahren). Und: Ab- und Anreisetag clever wählen. Wer an einem Montag am Urlaubsort anreist, zahlt durchschnittlich 10 % weniger für die gleiche Übernachtung.