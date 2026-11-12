"Ebenezer": Johnny-Depp liefert 1. Weihnachtswunder

Johnny Depp kehrt von der Konzertbühne auf die Kinoleinwand zurück und lässt mit "Ebenezer" Hollywood jubeln: Der erste große Weihnachts-Hit.

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Erst im September rockte er Österreich. Hit-Konzert mit den Hollywood Vampires in St. Pöltern. Jetzt kehrt Johnny Depp wieder auf die Kino-Leinwand zurück. "Ebenezer – Eine Weihnachtsgeschichte" ist sein erster großer Hollywood-Film seit "Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen" (2018) und der erste große XMas-Hit 2026.

Hollywood-Insider rechnen mit einem Einspielergebnis von rund 40 Millionen Dollar am Startwochenende. Paramount Pictures hätte damit bereits die Produktionskosten von 38 Millionen eingespielt. Das Salär von Depp ohnedies. Er setzte sich ja für nur 5 Millionen Dollar den berühmten Zylinder von Weihnachts-Hasser Ebenezer Scrooge auf.

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Die Story ist seit 1843-wohlbekannt – und dutzendfach verfilmt. Auch von Disney und den Muppets. Beruhend auf dem Charles-Dickens Klassiker "Eine Weihnachtsgeschichte" liefert Horror-Regisseur Ti West eine düstere Neuinterpretation. Der schwerreiche und verbitterte Geizhals Scrooge (Depp) verabscheut das Weihnachtsfest und seine Mitmenschen. Sein Angestellter Bob Cratchit (Rupert Grint) wird mit einem kargen Hungerlohn abgespeist. Doch dann wird Scrooge in der Weihnachtsnacht vom Geist seines verstorbenen Geschäftspartners Jacob (Ian McKellen) gewarnt und von weiteren Geistern heimgesucht. Diese übernatürliche Reise zwingt Scrooge dazu, sich seiner hartherzigen Vergangenheit, seiner trostlosen Gegenwart und einer erschreckenden Zukunft zu stellen. Happy End inklusive.

Der Angestellte Bob Cratchit (Rupert Grint) wird von Ebenezer schikaniert und nur mit einem Hungerlohn abgespeist. © Paramount Pictures

"Da bleibt kein Auge trocken," jubelt "Kino.de". während "UK-Film" eine "aufrichtige Geschichte voller Emotionen und Verzweiflung" erkennt und "FilmSpeak" sich von Depps Performance begeistert zeigt: "Er hat eine teuflische Freude an Scrooge und balanciert die emotionale Tiefe aus". Nachzusehen jetzt im Kino. Beim ersten großen Weihnachtsfilm 2026.