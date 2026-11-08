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Die Kino-Highlights der Woche

Filmplakat zu "Ebenezer" mit Johnny Depp und Geisterfiguren, Schriftzug für Gewinnspiel oben.
© Hersteller
Die besten Kino-Neustarts der kommenden Woche
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Ein Mann mit Zylinder hält eine brennende Kerze in der Dunkelheit und blickt ernst.
. © KEVIN PAUL

Fantasy: »Ebenezer: Eine Weihnachtsgeschichte mit Johnny Depp«

Märchen. Ebenezer Scrooge, ein geiziger und herzloser Misanthrop, wird am Heiligabend vom Geist seines verstorbenen Partners Jacob Marley gewarnt und anschließend von drei Geistern besucht. Sie zeigen ihm seine verpasste Vergangenheit, die Armut und Güte seines Angestellten in der Gegenwart sowie seinen eigenen einsamen Tod in der Zukunft. Zutiefst erschüttert beschließt Scrooge, sein Leben zu ändern, und wird über Nacht zu einem großzügigen, liebevollen Menschen, der das Weihnachtsfest fortan in Ehren hält.

Ab 12.11.

Action-Thriller: »How to Rob a Bank«

Filmplakat mit mehreren bewaffneten Figuren vor grünem Gebäude und dem Titel "How to Rob a Bank".
. © Hersteller

Krimi. Eine Gruppe junger Outlaws streamt ihre riskanten Raubüberfälle live ins Netz und gerät durch ihren sprunghaft wachsenden viralen Ruhm rasch ins Visier eines erfahrenen FBI-Agenten sowie einer brillanten Softwareentwicklerin. Während die hartnäckigen Ermittler das Netz um sie herum immer enger ziehen, geht die Wagemutige Bande für ihren bisher ehrgeizigsten Coup aufs Ganze.

Ab 12.11.

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