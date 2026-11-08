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Vorstand ermittelt

Nvidia-Chef gesteht Affäre mit China-Spionin

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© Photothek via Getty Images
Nvidia-Chef Jensen Huang steht im Zentrum eines brisanten Spionage-Verdachts. Der mächtige Tech-Manager soll intern eine Affäre mit einer Frau eingeräumt haben, die Berichten zufolge eine chinesische Spionin sein könnte. Der Vorstand des Chip-Giganten hat nun eine Untersuchung eingeleitet.
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Trotz der Vorwürfe bleibt Huang zunächst CEO des Unternehmens. Der Vorstand will die Angelegenheit untersuchen lassen. Wie weit die mutmaßlichen Verbindungen der Frau reichen und ob sie tatsächlich für China spioniert haben soll, ist bislang nicht geklärt.

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Brisante Vorwürfe gegen Nvidia-Chef

Die Affäre sorgt für Aufsehen, weil Nvidia zu den wichtigsten Technologieunternehmen der Welt zählt. Der Konzern entwickelt unter anderem Hochleistungschips, die für Anwendungen im Bereich künstlicher Intelligenz entscheidend sind.

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