Nvidia-Chef gesteht Affäre mit China-Spionin

Nvidia-Chef Jensen Huang steht im Zentrum eines brisanten Spionage-Verdachts. Der mächtige Tech-Manager soll intern eine Affäre mit einer Frau eingeräumt haben, die Berichten zufolge eine chinesische Spionin sein könnte. Der Vorstand des Chip-Giganten hat nun eine Untersuchung eingeleitet.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Trotz der Vorwürfe bleibt Huang zunächst CEO des Unternehmens. Der Vorstand will die Angelegenheit untersuchen lassen. Wie weit die mutmaßlichen Verbindungen der Frau reichen und ob sie tatsächlich für China spioniert haben soll, ist bislang nicht geklärt.

Brisante Vorwürfe gegen Nvidia-Chef

Die Affäre sorgt für Aufsehen, weil Nvidia zu den wichtigsten Technologieunternehmen der Welt zählt. Der Konzern entwickelt unter anderem Hochleistungschips, die für Anwendungen im Bereich künstlicher Intelligenz entscheidend sind.

Mehr dazu in Kürze...