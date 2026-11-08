Vorstand ermittelt
Nvidia-Chef gesteht Affäre mit China-Spionin
Trotz der Vorwürfe bleibt Huang zunächst CEO des Unternehmens. Der Vorstand will die Angelegenheit untersuchen lassen. Wie weit die mutmaßlichen Verbindungen der Frau reichen und ob sie tatsächlich für China spioniert haben soll, ist bislang nicht geklärt.
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Brisante Vorwürfe gegen Nvidia-Chef
Die Affäre sorgt für Aufsehen, weil Nvidia zu den wichtigsten Technologieunternehmen der Welt zählt. Der Konzern entwickelt unter anderem Hochleistungschips, die für Anwendungen im Bereich künstlicher Intelligenz entscheidend sind.
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