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Ab 12. November

Johnny Depp feiert mit "Ebenezer" Kino-Comeback

Stars Redaktion
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"Ebenezer"
© Paramount
Die nächste Verfilmung von Charles Dickens "Christmas Charol" bringt Kult-Star zurück auf die große Leinwand.
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Weihnachten naht - und damit auch die offenbar unvermeidliche nächste Verfilmung von Charles Dickens "Christmas Carol" aus 1843. Für die Fassung "Ebenezer" zeichnet Ti West verantwortlich, der niemand Geringeren als Johnny Depp in der Rolle des knauserigen Geizhalses Ebenezer Scrooge für das in London spielende Abenteuer zur Verfügung hat. Der Rest ist bekannt: Geiz, Geister, geläutert. Am Donnerstag kommt der neue Vorweihnachtsfilm in die heimischen Kinos.

Ebenezer Scrooge macht eine übernatürliche Begegnung, die sein Leben grundlegend verändert und ihn direkt mit den prägenden Stationen seiner Vergangenheit konfrontiert.

"Ebenezer"
"Ebenezer" © Paramount

Drei Geister greifen ein

Dabei treten die Geister der Vergangenheit, gespielt von Andrea Riseborough, der Gegenwart, dargestellt von Tramell Tillman, und der Zukunft, verkörpert von Robert Strange, gleichermaßen in den Fokus. Die Erscheinungen zwingen Ebenezer Scrooge dazu, sich seinen bisherigen Entscheidungen und deren Konsequenzen zu stellen.

"Ebenezer"
"Ebenezer" © Paramount

Berühmtes Werk von Dickens

Die Geschichte basiert auf der bekannten Erzählung "A Christmas Carol" von Charles Dickens aus dem Jahr 1843. Der Stoff wurde seit dem Jahr 1901 bereits mindestens 15 Mal verfilmt.

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"Ebenezer"
"Ebenezer" © Paramount

Berühmte Darsteller der Hauptrolle

In den bisherigen Adaptionen wurde die Rolle des Ebenezer Scrooge von zahlreichen namhaften Schauspielern verkörpert. Dazu gehören unter anderem John Carradine, Fredric March, Basil Rathbone, Alastair Sim, Albert Finney, Bill Murray, Patrick Stewart, Michael Caine, Jack Palance, Simon Callow, Kelsey Grammer, Guy Pearce und Jim Carrey.

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