Klosterneuburg feiert Hl. Leopold

Seit Donnerstag, 12. November, ist er im Gange: der Leopoldi-Kirtag, heute ist die letzte Chance Fassl zu Rutschen.

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Der Leopoldikirtag in Klosterneuburg ist längst mehr als ein Fest. Anlass ist der Todestag von Markgraf Leopold III., der das Stift vor mehr als 900 Jahren gegründet hat. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner sagt: "Der Heilige Leopold hat immer das Miteinander in den Mittelpunkt gestellt, er steht für eine Politik des Ausgleichs und des Friedens."

Höhepunkt des Tages ist der Gottesdienst: Propst Anton Höslinger feiert das Pontifikalamt in der Stiftskirche, ORF III überträgt live. Danach erteilt er auf dem Stiftsplatz den traditionellen Leopoldisegen.

Der Dom im Herbstsonnenschein. © oe24/Rudolf Preyer

Fest für alle

Zum Fest gehört seit jeher das Fasslrutschen im Stift, ein Brauch, auf den sich Besucher das ganze Jahr freuen. Bei Markt und Kirtag wird gegessen, getrunken und geplaudert. Der Landesfeiertag ist heuer auch ein Kinderlandesfeiertag, an 21 Standorten im ganzen Land sind die Kleinen eingeladen.

Alles auf den Beinen © oe24/Rudolf Preyer

Das Stift ist an diesem Tag Treffpunkt für Gläubige, Familien und Neugierige.