Landesfeiertag gehört auch den Kindern

Zum zweiten Mal gehört der Landesfeiertag den Kindern: An 21 Standorten in ganz Niederösterreich gibt es freien Eintritt und viel zu entdecken. Mit dabei ist Thomas Brezina.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Kinder und Familien lernen heute an 21 Standorten in allen vier Vierteln die Geschichte ihres Landes kennen. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) besucht das KinderKunstLabor in St. Pölten: "Niederösterreich sieht ein Wunder in jedem Kind. Denn jedes Kind ist etwas ganz Besonderes."

"Am Landesfeiertag schauen wir auf unsere Geschichte zurück, aber auch nach vorne – in die Zukunft. Und diese Zukunft sind unsere Kinder", sagt sie. Der Heilige Leopold steht für Frieden und Zusammenhalt, seine Botschaft ist bis heute aktuell: "Aufeinander schauen, fest zusammenhalten und füreinander da sein."

Jedes Kind kann etwas

Aus ihrer Zeit als Lehrerin weiß Mikl-Leitner: "Jedes Kind kann etwas." Es braucht Erwachsene, die zuhören, Talente erkennen und Mut machen.

Kinderbuchautor Thomas Brezina unterstützt den Tag: "Die Idee eines Kinderlandesfeiertags zeigt, dass Menschen in wichtigen Positionen Respekt und Achtung vor Kindern haben." Mikl-Leitner schließt: "Denn genau dafür arbeiten wir in Niederösterreich jeden Tag: für die beste Zukunft unserer Kinder."