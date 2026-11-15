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Kinderlandesfeiertag

Landesfeiertag gehört auch den Kindern

Rudolf Preyer
von
Zum zweiten Mal gehört der Landesfeiertag den Kindern: An 21 Standorten in ganz Niederösterreich gibt es freien Eintritt und viel zu entdecken. Mit dabei ist Thomas Brezina.
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Kinder und Familien lernen heute an 21 Standorten in allen vier Vierteln die Geschichte ihres Landes kennen. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) besucht das KinderKunstLabor in St. Pölten: "Niederösterreich sieht ein Wunder in jedem Kind. Denn jedes Kind ist etwas ganz Besonderes."

"Am Landesfeiertag schauen wir auf unsere Geschichte zurück, aber auch nach vorne – in die Zukunft. Und diese Zukunft sind unsere Kinder", sagt sie. Der Heilige Leopold steht für Frieden und Zusammenhalt, seine Botschaft ist bis heute aktuell: "Aufeinander schauen, fest zusammenhalten und füreinander da sein."

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Jedes Kind kann etwas

Aus ihrer Zeit als Lehrerin weiß Mikl-Leitner: "Jedes Kind kann etwas." Es braucht Erwachsene, die zuhören, Talente erkennen und Mut machen.

Kinderbuchautor Thomas Brezina unterstützt den Tag: "Die Idee eines Kinderlandesfeiertags zeigt, dass Menschen in wichtigen Positionen Respekt und Achtung vor Kindern haben." Mikl-Leitner schließt: "Denn genau dafür arbeiten wir in Niederösterreich jeden Tag: für die beste Zukunft unserer Kinder."

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