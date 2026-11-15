300 Meter Schlange für Kebap um 1 Cent

Eine Neueröffnung im Berliner Szeneviertel Prenzlauer Berg lockte hunderte Hungrige auf die Straße.

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Weil das neue Kebap-Lokal "Zagros" seinen Chicken-Kebap (Anm. regulär 8 Euro) um unglaubliche einen Cent anbot, stürmten rund 600 Hungrige die Schönhauser Allee. Die Warteschlange wuchs auf über 300 Meter an, wie "Bild" berichtet.

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Ausgelöst wurde der Hype am Vormittag durch ein Instagram-Posting – auf Social Media hat der Betrieb bereits über 225.000 Follower (Anm. 75.000 auf Instagram und 150.000 auf tiktok). Für den Mega-Deal nahmen viele stundenlanges Warten in Kauf.

Akkordarbeit am Spieß

Im Lokal liefen die Spieße auf Hochtouren. Dank des winzigen Betrags von 1 Cent wies die Rechnung exakt 0 Cent Mehrwertsteuer aus.

Vom Flüchtling zum Gastro-Erfolg

Hinter dem Hype steckt die Familie Hosseini, die 2018 aus dem Iran nach Berlin floh. Nach dem Start 2024 in Kreuzberg läuft nun bereits der zweite Laden, eine weitere Filiale am Ku’damm ist schon in Planung. Vater Hossein (45) zeigt sich gegenüber "Bild" stolz: "Es läuft sehr gut, hoffentlich bleibt das so."