Maria Taferl: Kinderbetreuung made in NÖ

In Maria Taferl wurde gestern ein neuer dreigruppiger Kindergarten eröffnet. Das Land steuert rund 700.000 Euro bei.

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"Ich gratuliere Bürgermeister Martin Leopoldinger und seinem Team", freut sich Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP). Der Neubau bietet den Kindern beste Bedingungen und erleichtert den Eltern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Die Förderung kommt aus dem Schul- und Kindergartenfonds des Landes. Maria Taferl im Bezirk Melk ist weit über die Region hinaus bekannt: Der Marktort liegt hoch über der Donau und zählt mit seiner barocken Basilika zu den bedeutendsten Wallfahrtsorten des Landes. Jahr für Jahr kommen Pilger und Ausflügler, um den Panoramablick auf das Donautal bis zu den Alpen zu genießen. Mit dem neuen Kindergarten setzt die Gemeinde nun auch für die kleinsten Bewohner ein Zeichen für die Zukunft.

Platz eins

In 1.684 Kindertagesheimen werden laut Statistik Austria 74.920 Kinder betreut. Bei den Zweijährigen liegt die Besuchsquote bei 84,5 Prozent, das ist Platz eins im Bundesländervergleich. Von 174 neuen Gruppen in ganz Österreich entstanden 88 in Niederösterreich.

"Unser Weg ist klar: Vormittagsbetreuung gratis, Nachmittagsbetreuung leistbar", betont Teschl-Hofmeister.

750 Millionen

Bis Ende 2027 investieren Land und Gemeinden zusätzlich 750 Millionen Euro in die Kinderbetreuung. 400 Millionen Euro davon trägt das Land.