Nach zehn Jahren: Arnold Schwarzenegger und Maria Shriver sind geschieden

Zehn Jahre dauerte das Scheidungsverfahren bei Arnold Schwarzenegger und Maria Shriver – nun sind sie auch auf dem Papier offiziell getrennt.

Nach zehn langen Jahren und viel Hin und Her ist die Scheidung von Arnold Schwarzenegger und Maria Shriver nun endlich durch. Die entsprechenden Dokumente sollen laut dem US-Portal "TMZ" von einem Richter unterzeichnet worden sein. Am Dienstagmorgen gab auch das oberste Gericht in Los Angeles grünes Licht.

"Arnie" und seine Maria gaben sich 1986 das Ja-Wort. Zusammen haben sie vier Kinder: Katherine, Christina, Patrick und Christopher. Doch nach einer Affäre des "Terminators" mit seiner Haushälterin folgte 2011 die Trennung und Maria reichte nach 25 Jahren die Scheidung ein.

Dass das Scheidungsverfahren der beiden so lange dauerte, lag laut TMZ an der fehlenden Motivation des Ex-Paares und an der Vermögensauteilung, die sich als kompliziert herausstellte. Zwischen den Geschiedenen scheint es jedoch kein böses Blut zu geben. Immer wieder postet Arnold Schwarzenegger gemeinsame Schnappschüsse mit seinen inzwischen erwachsenen Kindern und seiner Ex-Frau.