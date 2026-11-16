18-Jährige stoppten Alkolenker in Wels

Laut eigenen Angaben wurde dem Ungar der Führeschein wegen Alkohol am Steuer bereits in seinem Heimatland abgenommen.

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Nachdem ein 41-jähriger Ungar aus Wels am Sonntag gegen 17.30 Uhr in Schlangenlinien auf der B1 stadteinwärts gefahren und ihm dabei der Motor mehrmals abgestorben ist, hinderten ihn zwei 18-Jährige an der Weiterfahrt, indem sie ihn zuparkten. Ein 23-jähriger Welser half ebenfalls mit und zog den Lenker aus dem Fahrzeug. Der Ungar machte auf die Polizisten einen stark alkoholisierten Eindruck. Ein Alkomattest brachte ein verwertbares Ergebnis von 1,72 Promille.

Ohne Führerschein

Der Führerschein konnte ihm nicht abgenommen werden, da ihm dieser, laut eigenen Angaben, in Ungarn bereits wegen Alkoholdelikten entzogen worden ist. Dem 41-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und die Anzeigenerstattung zur Kenntnis gebracht.