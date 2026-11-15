Ab 17. November
Jugendfilmfestival startet mit "Ninja Motherf*cking Destruction"
Am Dienstag startet in Wels das Jugendmedienfestival Youki. Bis 21. November präsentieren junge Filmschaffende zwischen 13 und 27 Jahren ihre Kurzfilm-Arbeiten. Der Wettbewerb umfasst Kategorien in mehreren Altersstufen, zudem bietet das Festival, das im Medien Kultur Haus, dem Welser Programmkino und dem Alten Schlachthof stattfindet, ein umfangreiches Rahmenprogramm.
Erlaubt ist jedes Genre
Als diesjähriger Eröffnungsfilm ist "Ninja Motherf*cking Destruction" zu sehen. Das Spielfilmdebüt der deutschen Nachwuchsregisseurin Lotta Schwerk ist eine queere Coming-of-Age-Geschichte. Die Wettbewerbsfilme dürfen maximal 20 Minuten lang und die Einreichenden zum Zeitpunkt der Fertigstellung des Films maximal 27 Jahre alt sein. Erlaubt ist jedes Genre bis hin zu Social-Media-Clips, unabhängig davon, ob Material von professionellen Kameras oder Smartphones verwendet wurde.
Auch interessant
Abschlussparty im Alten Schlachthof
Die Trophäen, die am Ende an die Macher der prämierten Filme überreicht werden, kreiert Luiza Furtado während der Festivalwoche in einer offenen Werkstatt. Überreicht werden sie am 21. November bei der Abschlussparty im Alten Schlachthof.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden