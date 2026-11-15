Jugendfilmfestival startet mit "Ninja Motherf*cking Destruction"

Wettbewerbsfilme dürfen maximal 20 Minuten lang sein.

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Am Dienstag startet in Wels das Jugendmedienfestival Youki. Bis 21. November präsentieren junge Filmschaffende zwischen 13 und 27 Jahren ihre Kurzfilm-Arbeiten. Der Wettbewerb umfasst Kategorien in mehreren Altersstufen, zudem bietet das Festival, das im Medien Kultur Haus, dem Welser Programmkino und dem Alten Schlachthof stattfindet, ein umfangreiches Rahmenprogramm.

Erlaubt ist jedes Genre

Als diesjähriger Eröffnungsfilm ist "Ninja Motherf*cking Destruction" zu sehen. Das Spielfilmdebüt der deutschen Nachwuchsregisseurin Lotta Schwerk ist eine queere Coming-of-Age-Geschichte. Die Wettbewerbsfilme dürfen maximal 20 Minuten lang und die Einreichenden zum Zeitpunkt der Fertigstellung des Films maximal 27 Jahre alt sein. Erlaubt ist jedes Genre bis hin zu Social-Media-Clips, unabhängig davon, ob Material von professionellen Kameras oder Smartphones verwendet wurde.

Abschlussparty im Alten Schlachthof

Die Trophäen, die am Ende an die Macher der prämierten Filme überreicht werden, kreiert Luiza Furtado während der Festivalwoche in einer offenen Werkstatt. Überreicht werden sie am 21. November bei der Abschlussparty im Alten Schlachthof.